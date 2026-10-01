Miguel Arce recuerda a su padre y revela el último audio que recibió antes de su partida

Miguel Arce se mostró conmovido al recordar el fallecimiento de su padre. (Foto: Televisa)

Miguel Arce abrió su corazón y contó cómo enfrentó la pérdida de su papá tras escuchar de manera consecutiva el último audio de su progenitor.

Miguel Arce protagonizó un emotivo momento en 'Top Chef VIP 5' al recordar a su padre, quien falleció en junio de 2025 a causa de un infarto fulminante. El exchico reality abrió su corazón frente a sus compañeros, la conductora Carmen Villalobos y los jueces del programa.

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Miguel Arce reveló la última conversación que tuvo con su padre

Durante una de las competencias, el también exintegrante de 'Combate' relacionó uno de sus platillos con la difícil experiencia que vivió tras la partida de su papá. Con la voz entrecortada, contó cómo fueron las últimas horas que compartió con él a través de mensajes.

Miguel recordó que su padre le había enviado un audio para llamarle la atención por haber esterilizado a un perrito que había adoptado. Poco después, el señor Arce le comunicó que no se sentía bien y que comería una causa con ceviche antes de irse a descansar.

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"Me dice: ‘me siento un poco raro, voy a comer una causa y me voy a dormir’. Es el último mensaje que tengo de mi viejo", contó el actor antes de revelar que ese audio fue enviado a las 6:51 p. m. del 1 de junio de 2025.

(Foto: Televisa)

La pérdida afectó profundamente al exchico reality. "Me rompí completamente durante un mes. Escuchaba sus audios una y otra vez", confesó con la voz quebrada. Sin embargo, aseguró que decidió continuar con su vida como una manera de homenajear a su padre.

"Tenía la opción de romperme eternamente o estar orgulloso hasta el tuétano de haber tenido un padre como el que tuve durante 40 años", expresó Miguel Arce, dejando conmovidos a sus compañeros y al público del programa.