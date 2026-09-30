Erika Villalobos confesó cómo reaccionó Aldo Miyashiro tras su polémico ampay

Erika Villalobos contó qué sucedió tras el 'ampay' de Aldo Miyashiro. (Foto: Erika Villalobos/ IG - La Banda del Chino)

La actriz reveló que el escándalo afectó profundamente a su familia y contó la inesperada reacción que tuvo Aldo Miyashiro tras su error.

Erika Villalobos decidió hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La actriz recordó la infidelidad de Aldo Miyashiro y contó cómo enfrentó la exposición pública que generó el recordado ampay.

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Erika Villalobos contó cómo enfentró el ampay de Aldo Miyashiro

En un adelanto de la entrevista que le concedió a Andrea Llosa, Villalobos reveló que se enteró de las imágenes antes de que fueran emitidas en televisión. Ante la situación, decidió preparar a sus hijos y a su madre para lo que ocurriría.

"Yo le dije a mis hijos y llamé a mi mamá y le dije: ‘va a pasar esto en la noche, no te preocupes, todo va a estar bien’", recordó la actriz sobre aquel complicado momento.

Sin embargo, Erika aseguró que lo más doloroso no fue la infidelidad, sino las consecuencias que trajo para su familia. La actriz contó que tuvo que soportar los comentarios de desconocidos y la exposición de un momento muy íntimo de su vida.

(Foto: Correo)

"Para mí lo peor no fue ni siquiera la infidelidad. La infidelidad fue lo mínimo, sino que mi familia estuviera expuesta", manifestó. Además, reveló que Miyashiro se mostró arrepentido y quiso retomar la relación después de lo ocurrido.

Consultada por Andrea Llosa sobre si todavía existía amor cuando sucedió el ampay, Villalobos fue contundente: "Sí, había amor". La actriz también reveló que el popular 'Chino' Miyashiro intentó recuperar su familia.

"Él quiso volver, me pedía perdón por lo que había hecho, porque había causado una cosa enorme. Las decisiones que tomó él las tuvo que pagar bien caras", puntualizó.