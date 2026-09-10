Carla publicó singular foto tras la cancelación de su boda con Curwen

Carlas Campos se fue del país tras cancelar su boda con Curwen (Foto: Carla Campos / Curwen - IG)

Luego de mantenerse en silencio, Carla reapareció con imágenes que generaron más de una especulación.

Carla Campos volvió a llamar la atención en redes sociales luego de permanecer varias semanas alejada del mundo digital. La modelo había optado por mantenerse en silencio tras la polémica que terminó con la cancelación de su boda con Curwen.

Carla Campos se fue del país tras ampay

La influencer peruana reapareció en Instagram y sorprendió a sus seguidores con unas inesperadas publicaciones. A través de sus historias, compartió dos fotografías en las que se le puede ver disfrutando de un paisaje cubierto de nieve y practicando snowboarding.

Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, pues todo indicaría que Carla Campos habría decidido viajar fuera del país para desconectarse de la situación que atravesó en las últimas semanas.

Como se recuerda, la modelo quedó en el centro de la atención luego de ser captada junto a Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores. Las imágenes generaron una fuerte polémica y terminaron afectando su relación con Curwen.

(Foto: Carla Campos / Instagram)

Posteriormente, se confirmó que los planes de matrimonio entre Carla y Víctor Caballero habían quedado suspendidos. Desde entonces, ambos han mantenido bastante reserva sobre lo ocurrido y han evitado brindar mayores detalles sobre su actual situación sentimental.