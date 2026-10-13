Carol Reali y André Bankoff viven un emotivo momento al revelar cómo llamarán a su hijo

La brasileña confesó que su hijo fue quien decidió su nombre. (Foto: Carol / IG)

La popular 'Cachaza' confesó cómo se llamará su primer hijo y el significado que tiene el nombre. La noticia sorprendió a más de un seguidor.

Carol Reali y André Bankoff viven la cuenta regresiva para convertirse en padres y sorprendieron a sus seguidores al revelar el nombre de su primer bebé. La pareja compartió un tierno video en redes sociales donde anunció que su pequeño se llamará Asher.

Carol Reali y André Bankoff revelaron el nombre de su primer hijo

Los esposos explicaron que el nombre tiene origen hebreo y un significado religioso: "Bendecido de Dios". Además, contaron que el bebé reaccionó con una patadita justo cuando mencionaron cómo se llamará. "Cuando dijo Asher se pateó", comentó André.

Por su parte, la exintegrante de 'Esto es Guerra' explicó que el nombre también está relacionado con la alegría. "El niño que trae alegría. Va a traer mucha alegría a la casa, a nuestras familias", expresó emocionada.

(Foto: Carol Reali)

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La pareja agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño recibidas durante esta etapa. André, por su parte, se mostró conmovido al hablar de la llegada de su hijo y le dedicó unas tiernas palabras: "Que Dios te bendiga, que seas amigo de Jesucristo siempre".

Carol reveló hace unos días que tiene ocho meses de embarazo, por lo que la llegada de Asher estaría prevista para noviembre. Mientras esperan el nacimiento, ambos comparten con ilusión los preparativos para recibir al nuevo integrante de su familia.