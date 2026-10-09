Sheyla Rojas enfrentó a Magaly Medina por llamarla “migajera” y defendió su relación con Joaquín Ramírez

Magaly Medina insistió en cuestionar romance de Sheyla y Joaquín Ramírez. Foto: captura YouTube

A la exchica reality Sheyla Rojas no le agradó nada cómo la llamó Magaly Medina y lo que dijo sobre su relación con Joaquín Ramírez.

Sheyla Rojas decidió responder a Magaly Medina luego de que la conductora de televisión la llamara ‘migajera’ por su relación sentimental con Joaquín Ramírez. La exchica reality no dejó pasar el comentario y le envió un mensaje privado a la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ para contarle cómo se sintió y defender su romance.

Sheyla Rojas respondió a Magaly Medina

A través de su mensaje, Sheyla Rojas dejó en claro que las palabras de Magaly Medina le causaron incomodidad, pues consideró que el calificativo fue ofensivo. “Hola Magaly. Bueno, vi lo que dijiste ayer en tu programa; obvio, hoy respondí al video. Sí me chocó que me dijeras migajera porque fue un insulto, así lo sentí y entiendo y hasta puedo bromear con eso de que tengo un contrato con Joaquín, pero obvio no es así”, expresó.

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Asimismo, la popular ‘Shey-Shey’ aseguró que su relación con Joaquín Ramírez es sincera y que ambos están ilusionados. Además, rechazó los rumores sobre un supuesto acuerdo para aparentar que son pareja y sostuvo que los sentimientos entre ellos son verdaderos, pese a los comentarios que puedan surgir.

“Ninguno de los dos lo necesita (un contrato) y si estoy con él es porque, pese a lo que pueda decir la prensa o la gente que no nos conoce, nosotros sabemos lo que estamos sintiendo. Ya el tiempo lo demostrará. Me tomo el tiempo de escribirte personalmente por la consideración y dentro de todo el cariño, espero me entiendas. No estoy molesta, pero sí me fastidio un poco”, manifestó Sheyla Rojas en su mensaje dirigido a Magaly Medina.



(Foto: captura Magaly Medina)

Magaly Medina insistió en cuestionar romance de Sheyla y Joaquín Ramírez

Magaly Medina no tardó en responder al mensaje que le envió Sheyla Rojas para defender su romance con Joaquín Ramírez. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ dejó en claro que no comparte la misma opinión sobre esta relación y le contestó con una breve frase: “Nuestra percepción es diferente”.

Ante esta respuesta, la popular ‘Shey-Shey’ volvió a sacar cara por su pareja y aseguró que no continuaría con él si no sintiera que el amor es correspondido. “Él también mediáticamente va entendiendo cómo es el espectáculo. Pero si yo viera que el sentimiento no es mutuo, claro que no seguiría con él. Solo quería que lo sepas porque no tomé a bien o de migajera y, por la poca confianza que tenemos, te escribí. Ya el tiempo pondrá las cosas en su lugar”, añadió Rojas.

Sin embargo, las explicaciones de Sheyla Rojas no lograron convencer a Magaly Medina. La periodista mantuvo sus dudas sobre el romance con Joaquín Ramírez y consideró que la exchica reality podría estar más ilusionada de lo que realmente corresponde a la situación, por lo que cuestionó si ambos viven la relación con la misma intensidad.