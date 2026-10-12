Diana Sánchez confesó perdió su trabajo tras fuerte acusación contra Angie Arizaga

Diana Sánchez revelaron el picante momento que vivió durante su participación en 'EEG'. (Foto: América TV)

La exchica reality reveló el complicado momento que vivió tras hacer un reclamo en contra de Angie Arizada.

Diana Sánchez sorprendió al recordar un polémico episodio de su paso por 'Esto es Guerra'. La exchica reality aseguró que se quedó sin trabajo en el programa luego de reclamar por una final en la que, según su versión, la producción habría favorecido a Angie Arizaga.

Diana Sánchez reveló que se quedó sin trabajo por Angie Arizaga

Durante su participación en el podcast de Shirley Arica, Diana contó que llegó al reality de América TV en 2016, después de convertirse en una de las figuras más reconocidas de 'Combate'. Sin embargo, una competencia contra Angie habría marcado su experiencia en el programa.

"En una final estuve con Angie y la producción la ayudó para ganar", relató la exchica reality. Según su versión, ambas participaban en una prueba con cadenas cuando ocurrió una situación que le pareció sospechosa y que terminó con la victoria de la popular 'Negrita'.

Diana aseguró que no se quedó callada ante lo sucedido e incluso reclamó directamente a Nicola Porcella, quien era una de las principales figuras del programa.

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"Y Nicola, yo lo señalé. (Dijeron:) 'Cállate'... ya me sacaron del canal y me terminaron botando, chica", manifestó al recordar cómo habría terminado su paso por el reality.

(Foto: Shirley Arica / YouTube)

Diana Sánchez reconoció que Angie Arizaga era una de las participantes más queridas del espacio televisivo, pero cuestionó que, según su percepción, hubiera recibido ayuda en aquella final.