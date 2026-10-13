¿Yahaira Plasencia llegará al altar? El anillo que recibió de ‘Don Diablo’ causa revuelo

Magaly Medina criticó el anilló que ‘Don Diablo’ le regaló a Yahaira. Foto: Instagram

La salsera Yahaira Plasencia presumió en redes el anillo que recibió de su actual pareja ‘Don Diablo’.

Yahaira Plasencia sorprendió al recibir un lujoso anillo de oro de su pareja, Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’. El romántico detalle despertó rumores sobre una posible boda entre la salsera y el empresario. ¿Se acerca el matrimonio? Conoce todos los detalles.

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¿Yahaira Plasencia y ‘Don Diablo’ se casan?

La ‘Patrona de la salsa’ compartió en sus redes sociales un video en el que muestra el anillo que recibió de manos del empresario, encendiendo las alarmas de una posible pedida de manos.

Sin embargo, el anillo que recibió Yahaira Plasencia de ‘Don Diablo’ no esta relacionado con un posible matrimonio en el futuro. La joya lleva el nombre de la cantante, un detalle personalizado que no pasó desapercibido entre sus seguidores.



(Fuente: Instagram Yahaira Plasencia)

Magaly Medina criticó el anilló que ‘Don Diablo’ le regaló a Yahaira

Magaly Medina se pronunció sobre el anillo que Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’, le regaló a Yahaira Plasencia. Durante su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora puso en duda que la joya represente una propuesta de matrimonio, pues consideró que su diseño es demasiado simple y no tiene los detalles que suelen caracterizar a un anillo de compromiso.

Fiel a su estilo, la popular ‘Urraca’ no se guardó nada y cuestionó el regalo que recibió la salsera. “Ese es un anillito, sencillito. Los anillos de compromiso tienen una piedra, una piedra que se llama brillante, pero esa no tiene ni una piedrita, nada. No tiene nada, es un anillito sencillo, que de verdad yo creo que cuando estás en un noviazgo con alguien, hay que ser más creativos”, señaló la periodista.