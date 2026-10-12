¡Melissa Klug ya es abuela otra vez! Su hija Gianella Marquina presentó a su primera hija

Melissa Klug feliz por el nacimiento de su cuarta nieta. Foto: Instagram

¡Gianella Marquina ya es mamá! La hija mayor de Melissa Klug compartió su alegría en redes sociales.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, vive uno de los momentos más especiales de su vida tras convertirse en madre por primera vez a los 26 años. La joven abogada sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su bebé mediante una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

Con la llegada de la pequeña, Melissa Klug se convirtió en abuela por cuarta vez, pues ya tiene tres nietos de su hija Samahara Lobatón. Cabe recordar que Gianella anunció su embarazo en mayo de este año, cuando compartió fotografías junto a su pareja para dar a conocer la feliz noticia.

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Gianella Marquina se convirtió en madre

Después de varios meses de espera, Gianella Marquina finalmente tiene a su primera hija en brazos. Durante esta etapa, la influencer contó con el apoyo de su pareja y sus hermanas, quienes también se mostraron muy emocionadas por la llegada de la nueva integrante de la familia.

Para compartir este momento especial, la joven publicó una tierna fotografía en la que se aprecia parte del rostro de su bebé y su pequeña mano agarrando los dedos de sus padres. “Mi pequeño amor”, escribió Gianella Marquina junto a la imagen. Sin embargo, prefirió mantener en reserva el rostro completo de su hija y no reveló la fecha exacta del nacimiento.



(Foto: Instagram)

Melissa Klug feliz por el nacimiento de su cuarta nieta

Melissa Klug fue una de las primeras en reaccionar al anuncio del nacimiento de su cuarta nieta. La expareja de Jefferson Farfán no ocultó su felicidad por la llegada de la pequeña y aprovechó la publicación de su hija mayor, Gianella Marquina, para dedicarles un cariñoso mensaje. “Cuánto las amooooooo, mis amores”, escribió la empresaria, dejando en evidencia su emoción por esta nueva etapa familiar.

Por su parte, Melissa Lobatón, hermana de Gianella Marquina, también se sumó a las felicitaciones y expresó su alegría por convertirse en tía de la pequeña Tezza. “Bienvenida mi bebita hermosa , te ama tu tía con todo el corazón”, comentó en redes sociales, demostrando el cariño con el que la familia recibió a la recién nacida.