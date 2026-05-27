Chabelita se pronunció sobre boda de su ex Christian Domínguez y Karla Tarazona

Isabel Acevedo reapareció tras un tiempo alejada de la pantalla. Foto: Instagram

La popular Chabelita regresó al Perú y no pudo evitar pronunciarse sobre la próxima boda de su expareja Christian Domínguez y Karla Tarazona.

Isabel Acevedo, conocida como la ‘Chabelita’, fue una de las exparejas más mediáticas de Christian Domínguez. Fue acusada por la propia Karla Tarazona de meterse en su relación con el cantante. En la actualidad, está casada y vive fuera del Perú. Sin embargo, no pudo evitar opinar sobre la próxima boda entre su ex y su “enemiga”.

Isabel Acevedo dispuesta a apoyar a Melanie Martínez

Isabel Acevedo reapareció tras un tiempo alejada de la pantalla. La bailarina declaró para el programa ‘América Hoy’, donde fue consultada sobre la posibilidad de apoyar el nuevo emprendimiento de helados artesanales de Melanie Martínez. La bailarina no descartó sumarse a la promoción del negocio y destacó el esfuerzo de la joven emprendedora.

“Sí, vi que están emprendiendo y me encanta. Melanie es una mujer trabajadora y si se da la oportunidad con justo lo haría. Además en Lima, el calor está fuerte y está bueno refrescarnos con un heladito”, respondió la popular ‘Chabelita’, mostrando su respaldo al emprendimiento de la madre de la primera hija de Christian Domínguez.

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¿Qué dijo Chabelita sobre boda de Christian y Karla?

Isabel Acevedo fue consultada sobre la próxima boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, quienes oficializaron su reconciliación a inicios del 2025. La conocida ‘Chabelita’ evitó profundizar en el tema de su expareja, pero dejó en claro que le desea lo mejor en su vida personal.

“Está bien. Ya han pasado tantos años, yo estoy casada y no voy a opinar de otras personas, la verdad, porque no es lo adecuado. Él ya está en su vida, que sea feliz, como siempre lo he dicho, yo estoy tranquila y estoy enfocada en mí. (¿Ese regreso te sorprendió un montón?) La verdad que no. Por respeto a mi esposo, ya estoy en otra etapa de mi vida. Ya han pasado casi 7 años, ya lo superé”, comentó la bailarina, dejando en claro que no quiere hablar sobre su expareja.



(Fuente: América TV)