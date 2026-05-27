Brian Rullan le pide el divorcio a Laura Spoya tras oficializar relación con su 'colágeno'

Brian Rullan se “burló” del nuevo romance de Laura Spoya. Foto: Instagram

El empresario mexicano Brian Rullan no quiere que lo sigan "paseando" y quiere ponerle fin definitivamente a su relación con Laura Spoya.

El empresario mexicano Brian Rullan no dudó en pronunciarse sobre la difícil situación que atraviesa con su todavía esposa Laura Spoya. Él decidió hablar luego de darse a conocer que su expareja hizo oficial su relación con el joven Sebastián Gálvez, que ha sido bautizado como su 'colageno'.

¿Qué dijo Brian Rullan sobre Laura Spoya?

El reportero de ‘Magaly TV La Firme’ conversó con Brian Rullan a través de WhatsApp y le preguntó directamente por el complicado momento que vive con Laura Spoya. Durante el chat, el mexicano respondió sin filtros y dejó en claro cómo se siente tras la separación.

En la conversación difundida por el programa de espectáculos, Rullan aseguró que quiere cerrar de una vez el proceso legal de divorcio. Incluso, comentó que está esperando que la conductora viaje a México para poder firmar los papeles y terminar oficialmente su relación.

“Obvio estoy esperando que ella vaya a firmar a Acapulco... Solo quiero que firme para salir con mujeres a futuro”, escribió el empresario mexicano en el chat mostrado en televisión.

Pero eso no fue todo. Cuando el reportero le consultó qué siente actualmente por la exreina de belleza, Rullan sorprendió con una respuesta bastante fuerte. “Lástima jajjaa. pero neta nada. Perdió mi respeto hace mucho”, expresó el mexicano, dejando claro que el distanciamiento entre ambos sería definitivo.



(Fuente: Magaly TV)

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Brian Rullan se “burló” del nuevo romance de Laura Spoya

Brian Rullan reaccionó con ironía luego de saber que Laura Spoya comenzara a mostrarse públicamente con Sebastián Gálvez. El empresario mexicano no dudó en lanzar un comentario sarcástico sobre la nueva relación de su aún esposa. “Se tardó en hacerlo”, expresó.

Por su parte, la conductora de espectáculos Magaly Medina señaló que Laura pasó de mantener el tema en reserva a compartir románticos momentos junto al joven influencer en redes sociales.



(Foto: Magaly TV)