Korina lanzó fuerte comentario luego que Paloma dijera que Mario Hart le encantaba

Korina Rivadeneira se pronunció sobre declaraciones de Paloma Fiuza. (Foto: América TV/ Paloma Fiuza - Instagram)

Korina Rivadeneira no se quedó callada y lanzó un fuerte comentario sobre las declaraciones de Paloma Fiuza, quien reveló que le encantaba Mario Hart.

Korina Rivadeneira se pronunció sobre los constantes rumores alrededor de su matrimonio con Mario Hart y sorprendió al reaccionar con total tranquilidad a los comentarios de Paloma Fiuza, quien recientemente confesó que el exchico reality le parece atractivo.

Korina Rivadeneira le envió inesperado mensaje a Paloma Fiuza

Durante una entrevista para Trome, Korina Rivadeneira aseguró que tanto ella como el piloto han decidido mantener su vida privada lejos de la polémica. "Mario y yo hemos decidido no hablar sobre el tema y proteger a la familia", comentó la influencer al ser consultada por las especulaciones sobre su relación.

Lejos de mostrarse incómoda o celosa, la modelo venezolana dejó en claro que mantiene una gran amistad con Paloma Fiuza y tomó con humor las declaraciones de la brasileña. "Amo a Paloma. Lo que diga está bien, es muy divertida. Es mi amiga", expresó entre risas.

Incluso, Korina contó que también bromeó con Diana Sánchez luego de que confesara que Mario Hart le parecía atractivo. "La encontré y le dije: ‘¿Así que estás enamorada?’, y nos matamos de risa jugando con eso", relató.

(Foto: Paloma Fiuza/ Instagram)

Recordemos que las declaraciones de Paloma Fiuza ocurrieron durante su participación en el streaming 'Sin +Q Decir'. La brasileña confesó que le encantaba el piloto, pero que él debe solucionar su situación actual con la madre de sus hijos.

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