Isabella Ladera lanzó fuerte insulto a hater que criticó su embarazo

Isabella ladera tuvo una fuerte pelea con usuario de Instagram. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

¡No se quedó callada! La pareja de Hugo García no dudó en responder de manera tajante un comentario inapropiado de un hater.

Isabella Ladera volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de protagonizar una fuerte pelea con una usuaria que intentó arruinarle un momento romántico junto a Hugo García.

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Isabella Ladera respondió de manera tajante a hater

La influencer compartió en Instagram un emotivo carrusel de fotos donde aparece mostrando su pancita de embarazo mientras posa abrazada y sonriente con el exintegrante de 'Esto es guerra'. Las imágenes rápidamente enternecieron a sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa de la pareja.

"Las fotos que verá nuestro hijo de sus papás en unos 20 años", escribió Isabella Ladera junto a las instantáneas. Además, la venezolana expresó toda su emoción con un mensaje dedicado a su futuro bebé: "Te amamooooooooossssssssssssss te amoooooo. Gracias, gracias, gracias".

Sin embargo, entre los comentarios positivos apareció una usuaria que lanzó una frase con evidente doble intención: "Sabes que también va a ver cuando crezca". El comentario no pasó desapercibido y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la influencer.

Lejos de ignorar el mensaje, Isabella Ladera respondió sin filtros y desató una ola de reacciones en redes sociales. "Me metí a mis DMs y en tu perfil y vi que, aparte de infeliz, eres fea", escribió la influencer, generando opiniones divididas entre quienes la defendieron y quienes cuestionaron su respuesta.

(Foto: Isabella Ladera/ Instagram)