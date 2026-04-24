Luciana Fuster dejó a todos en shock tras audicionar para Victoria’s Secret

Luciana Fuster se conmovió por el apoyo de sus seguidores. Foto: Instagram

Tras lograr convertirse en la Miss Grand International 2023, la modelo peruana Luciana Fuster ahora anhela cumplir otro sueño, ser un ángel de Victoria's Secret.

Luciana Fuster busca dar un gran paso en su carrera internacional tras participar en el casting global de Victoria’s Secret. Su objetivo es claro: convertirse en uno de los icónicos “ángeles” del famoso desfile de la reconocida marca.

La también exreina de belleza, quien ganó el Miss Grand International 2023, contó que ya envió su postulación y que está muy ilusionada con este nuevo reto. Por ahora, se encuentra a la espera de la decisión final que tomará la marca.

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Luciana Fuster buscar ser un ángel de Victoria’s Secret

El regreso del desfile de Victoria’s Secret en 2024, luego de una pausa, abrió nuevas oportunidades para modelos de todo el mundo. A través de sus redes sociales, la marca lanzó una convocatoria internacional que permitió que talentos emergentes y figuras reconocidas puedan participar en este proceso.

Entre el contenido compartido por la propia marca, se pudo ver a Luciana Fuster, lo que generó gran emoción entre sus seguidores. La posibilidad de verla en una de las pasarelas más importantes del mundo despertó orgullo y expectativa, especialmente entre sus fans peruanos.

Tras la ola de apoyo, la modelo no tardó en agradecer el cariño recibido. “Gracias a todos los que me están apoyando”, expresó Luciana, visiblemente emocionada, dejando en claro que está disfrutando este momento y el respaldo de su público.



(Foto: Instagram)

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Luciana Fuster se conmovió por el apoyo de sus seguidores

Luciana Fuster compartió un emotivo mensaje con sus seguidores tras recibir una ola de apoyo en redes sociales por su postulación a Victoria’s Secret. La modelo expresó lo conmovida que se sintió al leer los comentarios de su comunidad.

“Momento feeling. Una foto de ayer antes de dormir, con los ojos llorosos mientras leía sus comentarios en el post de VS. Amigos, me llamen para el casting o no, es una bendición en mi vida tenerlos como parte de mi comunidad y voy a estarles siempre agradecida”, escribió, destacando lo importante que es el respaldo de sus fans en cada etapa de su carrera. “Me acordé tanto de todo su apoyo cuando competí en MGI y en general en cada cosa que he hecho en mi carrera, que yo solo puedo seguir agradeciendo a la vida por ponerme a tantas personas maravillosas en el camino”, agregó.