Yaco Eskenazi contó que casi termina con Natalie Vértiz tras viajar a Estados Unidos

Yaco confesó el complicado episodio que vivió al lado de Natalie tras viajar a EE.UU. (Foto: Willax/ Natalie Vértiz)

¡De no creer! Yaco Eskenazi realizó sorpresiva confesión que involucra a Natalie y dejó en 'shock' a sus fans.

Yaco Eskenazi sorprendió al revelar un tenso episodio que vivió junto a su esposa Natalie Vértiz durante su primer viaje a Estados Unidos, una experiencia que incluso puso en riesgo su relación.

Yaco reveló que casi termina su romance con Natalie Vértiz

La confesión se dio en su pódcast 'Yaco y el Loco', donde el exchico reality contó que todo ocurrió en el área de Migraciones al llegar al país norteamericano. Mientras Natalie logró ingresar rápidamente, él tuvo que esperar cerca de tres horas y enfrentó un incómodo interrogatorio.

Según relató, la situación se complicó cuando el agente migratorio le pidió detalles sobre su hospedaje y no supo responder con exactitud. Esto generó sospechas y aumentó la tensión del momento.

"Casi me regreso y casi terminamos esa vez", confesó Yaco Eskenazi, al recordar lo difícil que fue la experiencia. Además, indicó que intentó explicar que había sido invitado, pero el agente no tomó en cuenta su versión.

(Foto: Yaco y Natalie/ Instagram)

Por su parte, Natalie Vértiz vivió el episodio con angustia, ya que temía que su pareja fuera deportada. "Estaba al otro lado llorando porque pensó que me iban a deportar", contó el conductor.

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Este episodio, ocurrido años atrás, se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas de la pareja, mostrando un momento crítico que lograron superar con el tiempo.