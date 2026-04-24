Por primera vez en Lima: el festival de Bob Esponja presenta una experiencia familiar que une entretenimiento y solidaridad

El festival contará con presentaciones musicales en vivo durante sus tres jornadas. Foto: Difusión

El fin de semana largo del 1, 2 y 3 de mayo en la Costa Verde de Magdalena, Tondero y Unicef se unen para contribuir al bienestar y desarrollo de la niñez en el Perú.

Lima se prepara para recibir por primera vez el Festival de Bob Esponja: Una Aventura en Lima, una propuesta que no solo promete convertirse en uno de los encuentros familiares más esperados del año, sino también será una oportunidad para contribuir al bienestar y desarrollo de la niñez en el Perú.

El festival, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de mayo en la Costa Verde de Magdalena, es organizado por Tondero en alianza con UNICEF, en una iniciativa que busca convocar a miles de personas a vivir una experiencia inolvidable, mientras contribuyen activamente al bienestar, protección y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en el Perú.

Inspirado en el universo de Fondo de Bikini, el evento ofrecerá tres días de actividades que combinan entretenimiento, interacción y experiencias inmersivas para toda la familia. Los asistentes podrán recorrer ocho zonas temáticas inspiradas en los personajes de Bob Esponja, disfrutar de juegos interactivos, espacios fotográficos con personajes como Bob Esponja, Patricio Estrella y sus amigos, así como vivir la experiencia del Nickelodeon Slime, shows en vivo y una variada propuesta gastronómica.

Uno de los momentos más destacados será la Bob Esponja Run, que se realizará el domingo 3 de mayo, con circuitos de 3K y 5K pensados para corredores de todas las edades, promoviendo la actividad física en un entorno lúdico y familiar. Además, los participantes podrán conocer más sobre la misión de UNICEF y sumar su apoyo mensual a los programas que ayudan a la infancia a través de los equipos presentes en la entrega de kits, la carrera y el festival.

Asimismo, el festival contará con presentaciones musicales en vivo durante sus tres jornadas. Están ya confirmadas la participación de Milena Warthon, Yaze, Mar de Copas, el Joven Paiva y la presencia especial de Luis Carreño, quien encarna la voz del entrañable Bob Esponja en español, quienes estarán a cargo del fin de fiesta, marcando el inicio de un line up que continuará revelándose en los próximos días.

Más allá del entretenimiento, la alianza entre Tondero y Unicef refleja el compromiso de trabajar juntos por la infancia, generando un impacto positivo que va más allá del evento. A través de esta alianza, por cada entrada que compras estás ayudando a que UNICEF continúe sus acciones a favor del bienestar, protección y oportunidades de desarrollo para la niñez que vive en el Perú.

De esta manera, el festival se posiciona como un puente entre la diversión y la solidaridad, invitando a las familias a ser parte de una experiencia que trasciende el entretenimiento y aporta a la construcción de un mejor futuro para la niñez en el Perú.

Con un aforo proyectado de más de 20 mil asistentes, el Festival de Bob Esponja: Una Aventura en Lima se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario, reuniendo a distintas generaciones en torno a una propuesta única.

Como parte de las iniciativas complementarias, los asistentes no solo vivirán una experiencia memorable, sino que también podrán acceder a beneficios adicionales vinculados a la alianza, como la participación en el sorteo de un auto y dinámicas especiales para colaboradores y socios de UNICEF, fortaleciendo así el vínculo entre entretenimiento y compromiso social.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.