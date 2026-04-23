Natalia Salas habló sobre la reaparición del cáncer en su vida: "Mi sentencia de muerte..."

Natalia Salas reveló cómo se sintió ante la reaparición de cáncer. (Foto: Panamericana TV)

¡Un momento duro en su vida! Natalia Salas contó detalles de cómo enfrentó la reaparición del cáncer en una de sus vértebras.

Natalia Salas contó uno de los momentos más duros que le ha tocado enfrentar en su lucha contra el cáncer. A finales del 2025, la artista fue diagnosticada con metástasis en una de sus vértebras, una noticia que impactó profundamente su estado emocional.

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Natalia Salas contó cómo afrontó la reaparición del cáncer

Según contó, este nuevo episodio fue incluso más difícil que su primera batalla contra la enfermedad. "¿Cómo te sacas una vértebra? Entonces, claro, la primera lectura es: ‘hay que descartar metástasis’. Lloré lo que no había llorado en 25 años… Mi sentencia de muerte me la van a dar cuando me den la biopsia", comentó.

La popular actriz recordó que, en medio de la incertidumbre, pensó en su familia y en lo que podía perder. "Le dije a mi esposo que no quería morirme. Mi hijo tenía cuatro años", confesó, evidenciando el fuerte impacto emocional que atravesó junto a sus seres queridos.

(Foto: Panamericana)

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Debido a su estado de salud, la querida actriz que participó en 'Al fondo hay sitio' tuvo que alejarse temporalmente de proyectos artísticos, priorizando su recuperación y bienestar.

Este proceso marcó un antes y un después en su vida, tanto a nivel personal como profesional, reafirmando su lucha constante y su determinación por salir adelante.