Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: la pareja confirmó su matrimonio con una inesperada fotografía

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron a salir en noviembre de 2016. Foto: Instagram

La mediática pareja conformada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casó en estricto privado. Sin embargo, ellos mismos confirmaron la noticia con una inesperada publicación.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo habrían dado un importante paso en su relación tras varios años juntos. Según lo compartido, el futbolista anunció en sus redes sociales que ambos se casaron, poniendo fin a semanas de rumores sobre una posible boda.

La imagen que confirma que Cristiano y Georgina se casaron

Cristiano Ronaldo eligió una manera sencilla de confirmar la noticia. En su publicación en Instagram escribió “C❤️G” y compartió una fotografía que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que mostraba las alianzas que simbolizarían su matrimonio.

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A pesar del anuncio, la pareja no brindó detalles sobre cómo se realizó la ceremonia, dónde ocurrió o si fue una boda civil o religiosa. ‘El Bicho’ solo mostró una imagen de los anillos de boda, de diseño sencillo y elaborados en oro amarillo.

En la fotografía también destacó el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez. Según el texto compartido, se trataría de un diamante de “40 o 45 quilates, con un valor estimado en no menos de seis millones”, una joya que volvió a captar la atención de sus seguidores.



(Foto: Instagram)

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: su historia de amor y su familia

Después de sus primeros encuentros, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron a conocerse mejor y mantuvieron su relación lejos de los reflectores. Sin embargo, en noviembre de 2016, la revista Hola publicó las primeras imágenes de ambos juntos durante un viaje a París, confirmando así públicamente su romance.

La pareja tiene dos hijas biológicas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022. En total, la familia está conformada por cinco hijos: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. Georgina es madre biológica de las dos menores, pero también participa activamente en la crianza de los tres hijos mayores del futbolista.