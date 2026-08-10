Natalia Segura vivió momentos de terror durante el terremoto: "Corran con el niño, no me esperen"

Natalia Segura contó detalles del complicado momento que vivió durante el terremoto en Colombia. (Foto: La Segura/ Instagram)

La esposa de Ignacio Baladán preocupó a sus seguidores al contar que, durante el terremoto en Colombia, sus piernas no le respondían y solo podía pensar en su hijo.

Natalia Segura reapareció en sus redes sociales para contar el angustiante momento que vivió durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto. El movimiento tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó, y generó temor entre miles de ciudadanos..

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Natalia Segura contó trágico momento que vivió durante el terremoto en Colombia

La influencer reveló que el fuerte movimiento telúrico la encontró en el baño, mientras se cepillaba los dientes y apenas comenzaba su día. Según relató, nunca había experimentado un temblor de esa intensidad y quedó paralizada por el miedo.

"Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar", contó Natalia Segura, quien explicó que su cuerpo reaccionó de manera involuntaria ante el temor que le provocó el terremoto.

Mientras se encontraba en el baño, la creadora de contenido observó cómo los objetos de vidrio comenzaron a moverse. En ese momento, su principal preocupación fue su hijo Lucca, quien se encontraba con Ignacio Baladán.

(Foto/ La Segura/ Instagram)

"Yo estaba buscando una bata para ponerme y yo solo pensaba en mi hijo", confesó 'La Segura'. Además, recordó que anteriormente le había pedido a Ignacio Baladán que, ante una emergencia de este tipo, priorizara la seguridad del menor.

"Si en algún momento llega a pasar algo, si hay un temblor muy fuerte o, Dios no lo quiera, un terremoto, corran con el niño, no me esperen a mí", relató la influencer sobre la indicación que le había dado a su pareja.