Pamela López es captada besando a misterioso hombre dentro de una camioneta

Pamela López fue captada besando y acariciando a misterioso joven. (Foto: Amor y Fuego)

El beso dentro de una camioneta encendió los rumores y Pamela López terminó dando pistas sobre el misterioso galán que estaría conquistándola.

Pamela López vuelve a estar en el ojo público luego de que el programa 'Amor y Fuego' difundiera imágenes en las que aparece besando a un misterioso hombre dentro de una camioneta. El encuentro habría ocurrido a poco de cumplirse dos meses de su ruptura con Paul Michael.

Pamela López fue ampayada besando a joven

Las imágenes fueron difundidas luego de que Pati Lorena asegurara que López tendría un nuevo saliente, versión que la propia Pamela había negado . Sin embargo, las cámaras del programa de Rodrigo González captaron a la expareja de Christian Cueva muy cercana a un misterioso muchacho.

En el video se observa a Pamela López junto al hombre dentro de un vehículo durante la noche. Ambos protagonizaron un beso que llamó la atención de los seguidores de la influencer y generó especulaciones sobre el inicio de una nueva relación.

(Foto: Amor y Fuego)

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Tras el encuentro, las cámaras también abordaron a López para preguntarle por el misterioso acompañante. La conductora se limitó a sonreír, sin brindar mayores detalles sobre la identidad del hombre que la acompañaba.

Al ser consultada sobre las imágenes y su supuesto nuevo saliente, López no negó que estaría conociendo a alguien. "Lo que se ve no se pregunta. Es tu amigo, nos estamos conociendo, me parece un chico lindo, guapo, interesante y todo bien", expresó.