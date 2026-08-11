Farfán obsequió un departamento al amigo de su hijo y recibió duras críticas en redes y de Magaly Medina

Redes critican a Farfán y le recuerdan en su hija. Foto: captura ATV/Instagram

El gesto del exfutbolista Jefferson Farfán ha generado controversia en redes, ya que muchos le recordaron a su hija con Darinka Ramírez.

Luego de que Darinka Ramírez viajara al extranjero junto a su hija y su pareja, Sebastián González, Jefferson Farfán volvió a aparecer en redes sociales y sorprendió con un costoso regalo. El exfutbolista fue visto entregando un departamento a un amigo de su hijo, joven promesa del fútbol. Más allá de recibir elogios por este gesto, ha recibido fuertes críticas en redes sociales.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Farfán?

Magaly Medina también cuestionó la decisión de Farfán y consideró que ese dinero pudo haber sido utilizado en beneficio de su propia hija. “Con la plata que yo le pagué de la reparación civil, bien quién pudo dar la cuota inicial para un gran departamento para su hija”, expresó la conductora.

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Como se sabe, Darinka ha iniciado una nueva etapa sentimental junto a Sebastián, padre de su nueva hija. Ambos viven en San Isidro y, según se contó, él también participa activamente en el cuidado de la pequeña del exfutbolista y también le compró un vehículo para facilitar sus traslados, mientras que el propio Farfán ha recurrido a instancias judiciales buscando reducir la pensión de su hija con la modelo.

Las críticas hacia Jefferson Farfán no se quedaron solo en este hecho. En redes también recordaron las disputas que ha tenido anteriormente por temas relacionados con la manutención de sus hijos, algunos de los cuales incluso llegaron hasta instancias judiciales.



(Fuente: Magaly TV)

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Redes critican a Farfán y le recuerdan en su hija

La conductora de espectáculos no ha sido la única que ha criticado fuertemente a Jefferson Farfán, las redes sociales han expresado su desacuerdo con la acción del futbolista. “¿Y a su hija, para cuándo?”, “Antes de preocuparse por otras personas, debería hacerlo con su hija”, “Si tanto dinero tiene para regalar casa, por qué no hizo lo mismo con su pequeña”, fueron algunos de los comentarios en contra del exseleccionado.