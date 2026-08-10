Laura Spoya se quebró en vivo tras contundente mensaje de Ric La Torre

Laura Spoya también contó por qué se molestó con Ric La Torre. Foto: captura YouTube

Tras enfrentarse con Ric La Torre hace varios meses, luego de su accidente, Laura Spoya volvió a estar frente a frente con el tiktoker.

Laura Spoya vivió un momento muy emotivo durante una reciente edición de ‘La Manada’. La modelo no pudo contener las lágrimas luego de escuchar las palabras de apoyo de Ric La Torre, quien estuvo como invitado y le deseó que pronto pueda regresar a la televisión.

¿Qué le dijo Ric La Torre a Laura Spoya?

“Personalmente no tengo ningún problema con ninguno de los tres, menos con Laura, al contrario... Te deseo que te vaya muy bien, te lo digo mirándote a los ojos, deseo que puedas encontrar otro espacio televisivo porque eres buena en lo que haces, y seguramente vas a volver a tener ese prime que tuviste el año pasado, la vida es una montaña rusa”, expresó el exconductor de ‘Q’ Bochinche’.

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Las palabras de Ric conmovieron profundamente a Laura, quien intentó agradecerle, pero terminó quebrándose al recordar los momentos difíciles que ha atravesado en los últimos meses. “Creo que este año para mí ha sido caótico, perdón que me quiebre, pero este año para mí ha sido muy complicado”, confesó visiblemente emocionada. Luego añadió: “Deseo lo mismo para mí”.

Ante la situación, Mario Irivarren intervino para darle un mensaje de ánimo. “Si algo me ha enseñado a mí la vida, que libre de polvo y paja no estoy, cada capítulo de mi vida me ha ayudado a ser más fuerte y a crear una mejor versión de mí, no somos perfectos, somos humanos, es parte del crecimiento de todo ser humano. Tranquila...”, le dijo a su compañera.



(Fuente: 'La Manada')

Laura Spoya contó por qué se molestó con Ric La Torre

Laura Spoya reconoció que en algún momento se sintió incómoda por algunos comentarios relacionados con su entorno familiar. “Sí me puede haber molestado cuando en algún momento has hablado de mis hijos más que nada, pero tú siempre has sido certero con tus comentarios”, expresó durante la conversación.

Ric La Torre aclaró que nunca se había referido directamente a sus hijos, por lo que Laura precisó que hablaba de su familia y de la etapa de su separación. “Sí debo reconocer que antes, ya no soy así, se me daban las cosas más personales cuando hablaban de mí, ahora ya no...”, comentó la modelo.