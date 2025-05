¿Darinka Ramírez lanzó indirecta y se burló de Xiomy Kanashiro? Esto ocurrió

Darinka Ramírez se habría burlado de los pies de Xiomy Kanashiro. Foto: Instagram

Al parecer la madre de la última hija de Farfán, Darinka Ramírez, y Xiomy Kanashiro no se toleran.

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, ha sido acusada en redes sociales de burlarse de Xiomy Kanashiro, actual pareja del exjugador, con una supuesta indirecta que varios consideran bastante cruel. ¿Qué pasó? Te lo contamos

Todo empezó cuando Xiomy fue blanco de críticas en redes sociales, luego de que se difundieran fotos donde se notaban sus pies sin pedicure y con poco cuidado. Los comentarios no se hicieron esperar y el tema se volvió viral. Esto se habría usado por Darinka Ramírez para mandarle una indirecta.

Darinka Ramírez se habría burlado de los pies de Xiomy Kanashiro

Hace poco, Darinka fue a la fiesta de cumpleaños del tiktoker Valentino Palacios, donde ocurrió algo que llamó la atención: dejó que le grabaran los pies, y muchos pensaron que lo hizo como burla hacia Xiomy.

Un amigo de Darinka publicó el video, en el que se la ve descalza y riéndose. El clip se hizo viral y muchos usuarios en redes lo tomaron como una indirecta directa para Xiomy Kanashiro.



(Fuente: TikTok)

¿Qué dijo Darinka sobre supuesta burla de Xiomy Kanashiro?

En declaraciones para América Espectáculos Darinka Ramírez aseguró que no se burló de Xiomy Kanashiro. “No tengo nada en contra de la chica actual. Me saqué los tacos porque estaba cansada. Me saqué los tacos y me enfocó un amigo. Estaba cansada”, indicó.

De otro lado, no dudó en saludar a Farfán por esta nueva etapa en su vida amorosa. Según la modelo, ya no siente nada por el padre de su hija y aseguró que “el amor ya se fue”.