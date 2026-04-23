Natalia Salas realizó inesperada revelación sobre su matrimonio con Sergio Coloma

Natalia Salas aseguró que Sergio Coloma es su alma gemela. (Foto: Natalia Salas/ Panamericana)

Natalia Salas contó uno de los momentos más difíciles de su vida y reveló cómo va su matrimonio con Sergio Coloma.

Natalia Salas conmovió al público al abrir su corazón durante su participación en el programa 'La verdad a prueba', donde habló sobre las complicaciones que ha enfrentado a raíz del cáncer y cómo esta experiencia marcó su vida personal.

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Natalia Salas confesó que Sergio Coloma es su alma gemela

Durante la entrevista, la querida actriz compartió lo difícil que ha sido este proceso, pero también destacó el apoyo de su esposo, Sergio Coloma, con quien decidió casarse en medio de la adversidad.

"Yo le pido a Dios sanarme, pero no solo del cáncer… Sergio es el resultado de un anhelo", expresó la actriz, visiblemente emocionada al hablar de su relación y la familia que ha formado.

Natalia Salas reflexionó sobre cómo las experiencias difíciles pueden transformar un matrimonio. En su caso, aseguró que tanto la enfermedad como la llegada de su hijo han sido pruebas importantes que, lejos de separarlos, han fortalecido su amor.

Asimismo, confesó que antes no soñaba con ser madre, pero su vida cambió completamente al formar una familia, etapa que hoy valora profundamente.

(Foto: Natalia Salas/ Instagram)

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La exactriz de 'Al fondo hay sitio' aseguró que, pese a los desafíos, se siente plena y convencida del amor que comparte con su esposo. "Si la gente cree en el alma gemela, yo estoy convencida de que él es la mía", afirmó.