Querida exintegrante de Combate se convirtió en mamá tras superar dura enfermedad

En la actualidad, la exchica reality vive en México con su pareja. Foto: Facebook

Compleja enfermedad puso en riesgo su anhelo de convertirse en madre. Sin embargo, pudo superarlo y dio a luz a su primera hija.

La exchica reality Darlene Rosas vive uno de los momentos más especiales de su vida tras convertirse en madre por primera vez. La recordada figura de Combate y Bienvenida la tarde logró cumplir uno de sus mayores sueños personales luego de atravesar una enfermedad complicada que puso en riesgo su posibilidad de tener hijos.

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Darlene Rosas se convirtió en madre

A sus 34 años, Darlene Rosas, quien desde hace tiempo vive en México junto a su pareja, el publicista Ricardo Oviedo, inicia una nueva etapa con la llegada de su primera hija. Durante mucho tiempo, este momento parecía incierto debido a una enfermedad silenciosa que afectaba directamente su fertilidad, lo que hizo que el camino hacia la maternidad fuera más difícil.

La feliz noticia fue compartida por Ricardo Oviedo en sus redes sociales, donde publicó una tierna imagen sosteniendo la pequeña mano de su bebé. La fotografía, sencilla pero muy emotiva, generó una gran cantidad de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de amigos, figuras del espectáculo y seguidores que conocían la historia y el esfuerzo que hubo detrás de este esperado momento.



(Fuente: Instagram)

¿Qué dura enfermedad enfrentó Darlene Rosas?

La también excandidata al certamen Miss Perú Universo contó en diciembre pasado que tenía cinco meses de embarazo, una noticia que tomó por sorpresa y llenó de emoción a sus seguidores. Sin embargo, detrás de ese anuncio había una historia poco conocida: años de lucha contra la endometriosis, una enfermedad que —según relató— le provocaba dolores muy fuertes que incluso la dejaban sin poder moverse.

Para hacerle frente a este problema de salud, Darlene Rosas tuvo que someterse a una cirugía compleja que permitió conservar sus ovarios y trompas, aunque implicó la extracción de su apéndice. Este procedimiento fue clave en su proceso de recuperación y le dio una nueva oportunidad para cumplir uno de sus sueños más grandes: convertirse en madre.