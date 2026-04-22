Tilsa Lozano es vista besando a hombre casado y él tuvo inesperada respuesta

Tilsa Lozano y su nuevo saliente viajaron juntos a Colombia. Foto: captura Magaly TV

Difunden imágenes de Tilsa Lozano besando a hombre casado y él sorprendió con su respuesta.

Tilsa Lozano habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor luego de terminar su relación con su exesposo, Jackson Mora. El programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró imágenes donde se le ve muy cercana a un hombre llamado Andrés Muñoz, con quien incluso intercambia un beso.

A pesar de estas imágenes, el hombre fue consultado sobre su relación con la exmodelo y negó que exista un romance. Según dijo, solo mantienen una amistad cercana. “Somos amigos, somos súper amigos”, respondió, restando importancia a las escenas cariñosas que fueron captadas por las cámaras.

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Tilsa Lozano y su nuevo saliente viajaron juntos a Colombia

De acuerdo con el informe presentado por Magaly Medina, este hombre —identificado como el arquitecto Andrés Muñoz Álvarez Calderón— fue visto entrando a la casa de Tilsa en Punta Hermosa la noche del 15 de abril. El programa señaló que ambos habrían pasado la noche juntos en ese lugar.

Al día siguiente, las cámaras registraron que Tilsa y su acompañante salieron rumbo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez llevando maletas. Desde ahí viajaron juntos a Cartagena, en Colombia, lo que aumentó las sospechas sobre una posible relación más allá de la amistad.

Después de permanecer cuatro días fuera del país, ambos regresaron al Perú el 20 de abril. Sin embargo, al día siguiente volvieron a ser vistos juntos en los exteriores de la casa de Tilsa, donde incluso se registró un beso antes de despedirse, lo que volvió a generar comentarios sobre su cercanía.



(Foto: captura Magaly TV)

La insólita respuesta del nuevo galán de Tilsa Lozano

Consultado por ‘Magaly TV, La Firme’, Andrés Muñoz descartó tener una relación sentimental con Tilsa Lozano. El espacio televisivo también indicó que el arquitecto se encontraría casado, aunque actualmente estaría separado.

“Somos amigos, somos súper amigos”, respondió inicialmente durante una llamada telefónica. Cuando el reportero insistió sobre un posible romance, volvió a negar cualquier vínculo amoroso y aseguró: “No, somos amigos de años”.



(Fuente: Magaly TV)