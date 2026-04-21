Fallece querido actor de 'El Chavo del Ocho' y conmueve a seguidores

Ricardo de Pascual falleció la madrugada del 21 de abril. (Foto:VIX)

¡Lamentable pérdida! El querido personaje de 'El Chavo del Ocho' falleció el 21 de abril y por ahora se desconoce el motivo de su fallecimiento.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor mexicano Ricardo de Pascual, recordado por su amplia trayectoria en producciones de Televisa. La noticia se dio a conocer la madrugada del 21 de abril.

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Ricardo de Pascual falleció a los 85 años

La Asociación Nacional de Actores confirmó su partida a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas. Poco después, la Asociación Nacional de Intérpretes también se pronunció, destacando la trayectoria del artista en el cine, teatro y televisión.

Ricardo de Pascual, de 85 años, fue reconocido por su participación en diversas producciones, incluyendo trabajos vinculados al universo de Chespirito, lo que lo convirtió en un rostro familiar para varias generaciones.

(Foto: Difusión)

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento. La familia del actor ha optado por mantener la información en reserva, aunque su hijo realizó una breve publicación en redes sociales colocando un lazo negro en señal de duelo.

Cabe recordar que en 2025, el actor había revelado que padecía EPOC, además de otros problemas de salud que afectaron su bienestar en los últimos años. Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento y un legado importante en la televisión mexicana.