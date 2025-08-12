Darinka Ramírez publicó contundente mensaje luego que Farfán no asistió a conciliación

Darinka Ramírez acudirá a la vía judicial si Farfán no cambia de actitud. Foto: captura YouTube

El exfutbolista Jefferson Farfán no asistió a segunda conciliación. Darinka Ramírez no dudó en pronunciarse.

Jefferson Farfán volvió a ausentarse de la conciliación solicitada por Darinka Ramírez para llegar a nuevos acuerdos en favor de su hija menor. A la salida del centro de conciliación, Ramírez confirmó a la prensa que ni el exfutbolista ni su abogado se presentaron, por lo que el caso deberá seguir su curso en otras instancias.

¿Qué dijo Darinka sobre la inasistencia de Farfán?

Darinka contó que la reunión era una oportunidad para buscar un entendimiento pensando en el bienestar de la niña. Sin embargo, ante la inasistencia, señaló que continuará con un proceso judicial. También comentó que su hija tiene necesidades específicas que ella, como madre, conoce bien, y que incluso propuso opciones para facilitar las visitas del padre, aunque hasta ahora no han sido aceptadas.

Al ser consultada sobre la ausencia de Farfán, Ramírez reiteró que llevará el caso por la vía judicial y recalcó que su prioridad es la salud y el bienestar de la menor. Sobre la actitud del exfutbolista, respondió: “¿Una pena? Nada, ya lo vemos en el poder judicial”, dejando claro que seguirá firme en la demanda para garantizar los derechos de su hija.

Asimismo, destacó que ella es quien asume el cuidado y la atención diaria de la niña, motivo por el cual busca un acuerdo formal que asegure el cumplimiento de esas responsabilidades. “La que está pendiente soy yo, así que quién más que yo sé las necesidades de ella”, afirmó.





El potente mensaje de Darinka tras problemas con Farfán

La situación tomó un giro más enigmático cuando Darinka Ramírez publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un majestuoso león, acompañada de una frase que llamó poderosamente la atención: “Soy el equilibrio entre lo que me destruye y lo que me salva”.

Este mensaje, cargado de misterio, despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes rápidamente lo vincularon con la complicada situación personal que atraviesa en estos momentos con el padre de su hija, Jefferson Farfán.



