Protagonista de 'Valentina Valiente' agredió a periodista de Magaly TV La Firme

El actor mexicano no pudo contener su colera y agredió al personal de Magaly TV La Firme. (Foto: Magaly TV La Firme)

El saliente de Mayra Goñi vivió fuerte altercado con trabajador de Magaly TV La Firme. El actor mexicano insultó y agredió al periodista.

El actor mexicano Rodrigo Brand protagonizó un escándalo en plena vía pública tras un tenso encuentro con el equipo del programa Magaly TV La Firme. El hecho ocurrió cuando un reportero intentó abordarlo para consultarle sobre temas personales y su reciente vínculo con Mayra Goñi.

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Rodrigo Brand agredió al periodista de Magaly TV La Firme

Según las imágenes difundidas, la reacción del actor fue inmediata y violenta. Lejos de evitar el contacto, Brand perdió el control y lanzó frases despectivas como “Me das lástima” mientras encaraba al periodista.

La situación escaló rápidamente cuando el artista se abalanzó sobre el equipo del programa, generando un forcejeo en plena calle. Durante el altercado, se registraron momentos de tensión que quedaron grabados por las cámaras.

(Video: Magaly TV La Firme)

En medio del enfrentamiento, el actor habría agredido físicamente al investigador del espacio televisivo, además de causar daños al equipo de grabación utilizado por los trabajadores de Magaly TV La Firme.

El incidente ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la actitud del actor frente a la prensa y el manejo de situaciones de este tipo. Hasta el momento, Rodrigo Brand no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.