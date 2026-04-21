Pamela Franco contó que su hija tiene autismo y criticó el rol de Christian Domínguez

Pamela Franco confesó que su hija tiene autismo y cómo ha sobrellevado esta etapa de su vida. (Foto: Pamela Franco/ Instagram)

Entre lágrimas, Pamela Franco contó detalles de este sensible tema que involucra a su hija y mencionó que esperaba vivir este proceso con Christian Domínguez.

Pamela Franco se mostró visiblemente emocionada al hablar por primera vez sobre la condición de su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez. La confesión se dio durante una entrevista en el programa 'La verdad a prueba', conducido por Andrea Llosa.

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Pamela Franco confesó que su hija tiene autismo

La artista reveló que su hija tiene autismo, aclarando que no se trata de una enfermedad, pero sí de una situación que implica retos importantes tanto para el desarrollo de la menor como para su entorno familiar.

"Ella es autista, no es una enfermedad, pero es muy difícil", expresó Pamela Franco entre lágrimas, dejando ver que es un tema sensible. A pesar de ello, resaltó que su hija ha sido una fuente de fortaleza en su vida. "Me ha hecho la mujer que hoy soy", afirmó.

La cantante también reflexionó sobre el rol de los padres en este proceso y mencionó que esperaba compartir ese dolor con su expareja. "Se supone que él también sentía ese dolor", comentó en referencia a Christian Domínguez.

(Foto: Panamericana)

Hasta ahora, Pamela Franco había mantenido este aspecto de su vida en privado, buscando proteger a su hija de la exposición mediática. Sin embargo, decidió hacerlo público con el objetivo de visibilizar esta realidad.

Finalmente, la cumbiambera hizo un llamado a la comprensión, señalando que el autismo es una condición que requiere apoyo, paciencia y empatía, especialmente en una sociedad donde aún existen muchos prejuicios al respecto.