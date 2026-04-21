Pamela Franco reveló cómo Christian Cueva la convirtió en su amante

Pamela Franco contó detalles de cómo inició su relación con Christian Cueva. (Foto: Pamela Franco/ Christian Cueva)

¡Fuerte y claro! Pamela Franco contó cómo inició su relación con Christian Cueva, cuando él estaba casado con Pamela López.

Pamela Franco y Christian Cueva están generando polémica luego de que la cantante se sincerara en el programa 'La verdad a prueba', donde ofreció una de sus declaraciones más directas sobre su vida sentimental.

Pamela Franco reveló cómo inició su relación con Cueva

Durante la entrevista, la cumbiambera abordó sin rodeos el vínculo que mantuvo con el futbolista cuando él aún estaba casado con Pamela López, un tema que durante años ha sido motivo de críticas y comentarios en redes sociales.

"Él con sus mentiras me convirtió en su amante", afirmó Pamela Franco, dejando en claro su versión de los hechos. Según explicó, en ese momento creyó en lo que Christian Cueva le decía sobre su situación sentimental, lo que influyó en sus decisiones.

(Foto: Panamericana)

No obstante, la cantante también asumió responsabilidad por lo ocurrido. "Acepté que las cosas que me han pasado son mi culpa. Yo elegí parejas equivocadas, permití que me humillaran. Estoy aprendiendo a amarme", expresó con autocrítica.

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Además, aseguró que nunca imaginó encontrarse en una situación como esa. "En realidad nunca pasó por mi cabeza terminar en eso", señaló, en referencia a haber estado involucrada con un hombre casado.