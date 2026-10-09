Nicola Porcella sorprendió con su nueva nariz tras su reciente retoque estético

Esta no sería la primera vez que Nicola Porcella pasa por el quirófano. Foto: Instagram

El exchico reality Nicola Porcella decidió mostrar cómo ha quedado su nariz antes las imágenes que se han difundido en redes sociales.

Nicola Porcella volvió a llamar la atención en redes sociales luego de publicar un video en el que mostró cómo luce su nariz tras someterse a una reciente operación. El exchico reality peruano continúa recuperándose de la intervención, pero decidió compartir con sus seguidores algunos detalles de su nueva apariencia.

Así luce Nicola Porcella tras su nueva operación de nariz

El actual conductor del programa mexicano ‘Hoy’ apareció frente a la cámara para hablar sobre algunos cambios en su imagen, principalmente en su cabello. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su rostro, especialmente la forma de su nariz después de la cirugía.

Durante el video, Nicola Porcella aclaró que todavía se encuentra en recuperación y que aún no puede mover la nariz con normalidad. “Tranquilidad, que no la he cortado mucho. Todavía no puedo mover la nariz, pero no, la estoy dejando larga, como ustedes quieren”, comentó el peruano.

Asimismo, el presentador aprovechó para desmentir las fotografías que circulaban en redes sociales y que supuestamente mostraban el resultado de su operación. Para acabar con las especulaciones, acercó su rostro a la cámara y enseñó la cicatriz que todavía tiene. “Está mi cicatriz y esas fotos no son verdad. Aquí está, miren”, expresó.



(Fuente: Instagram)

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¿Cuántas operaciones se ha realizado Nicola Porcella?

Esta no sería la primera vez que Nicola Porcella pasa por el quirófano para operarse la nariz. De acuerdo con información compartida anteriormente en redes sociales, el exchico reality se sometió a una intervención en 2024 con el objetivo de corregir problemas en el tabique nasal y respirar mejor.

Sin embargo, esta reciente cirugía sería la cuarta rinoplastia del exintegrante de ‘Esto es guerra’. Por ahora, Nicola Porcella continúa con su proceso de recuperación mientras espera estar completamente restablecido para retomar sus actividades con normalidad.