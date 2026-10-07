Actriz de 'Así es la vida' revela el detalle que la llevó a descubrir que tenía cáncer

Sofía Bogani reveló cómo superó el cáncer. (Foto: Difusión)

La recordada actriz de ‘Así es la vida’ contó por primera vez cómo descubrió la enfermedad y reveló el detalle que encendió las alarmas.

Sofía Bogani, recordada por su personaje de 'Jenny' en la serie ‘Así es la vida’, decidió compartir una experiencia que cambió su vida. Tras varios años alejada de la televisión peruana, la actriz contó que enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama y recordó cómo descubrió la enfermedad.

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Sofía Bogani reveló cómo se enteró que tenía cáncer

Según relató, todo comenzó cuando sintió un pequeño bulto en uno de sus senos mientras se encontraba en México. "Me toqué y encontré un bultito que medía 17 milímetros", contó. Aunque llevaba una vida saludable, aquella señal la llevó a realizarse los exámenes correspondientes.

Tras regresar al Perú, Sofía inició su tratamiento y atravesó diferentes etapas para enfrentar la enfermedad. Al recordar ese momento, reconoció que recibió la noticia con desconcierto y que no sabía qué vendría después. "Yo nunca imaginé que el cáncer de mama iba a ser parte de mi vida", manifestó.

La actriz también destacó la importancia de prestar atención a cualquier cambio en el cuerpo. Según contó, el bulto que detectó inicialmente evolucionó rápidamente, por lo que considera fundamental no dejar pasar las señales de alerta.

(Foto. Sofía Bogani / IG)

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Sofía Bogani comparte reflexión tras superar esta etapa

Actualmente, Bogani asegura que su experiencia cambió la forma en que cuida su salud y que ahora está mucho más atenta a cualquier cambio físico. Para ella, afrontar este proceso también significó aprender a asumir la enfermedad con responsabilidad y sin dejarse llevar por el miedo.

"El proceso es largo y la vida te cambia por completo, pero es necesario asumirlo; no desde el miedo, sino desde la responsabilidad", expresó la actriz. Con su historia, busca transmitir un mensaje de prevención y recordar que estar atentos al propio cuerpo puede marcar una diferencia.