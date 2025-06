El coqueto encuentro entre Austin Palao y Vania Bludau en vivo: así fue la reacción de Mario Irivarren

Mario Irivarren y su reacción a los coqueteos de Austin y Vania. Foto: captura EEG

El ingreso de Vania Bludau a ‘Esto es guerra’ ha causado revuelo. La chica reality no dudó en elogiar a Austin Palado en frente de su ex Mario Irivarren.

Vania Bludau sorprendió a todos al aparecer en el programa 'Esto es guerra' junto a su amiga Alejandra Baigorria. La llegada de ambas tomó desprevenidos a Onelia Molina y Mario Irivarren. Pero eso no fue todo: Vania también tuvo un acercamiento coqueto con Austin Palao.

Austin Palao y Vania Bludau en coqueteos

Con mucha seguridad, Vania se acercó a Austin y recordaron el tiempo que pasaron juntos durante la boda de Alejandra, conocida como la ‘Gringa de Gamarra’. Todo esto ocurrió delante de Mario Irivarren, quien fue pareja de Vania en el pasado.

Durante el encuentro en el set, Vania y Austin se mostraron muy sonrientes y no dudaron en lanzarse elogios. Ella incluso admitió que no se había dado cuenta antes de lo mucho que había cambiado Austin. “Hasta antes de la boda de mi amiga, no me había percatado de que Austin ya es todo un hombre”, dijo.

Austin, por su parte, negó haber besado a Vania durante la boda y explicó que fue solo un mal ángulo de la cámara. Aun así, aceptó que hubo cierta cercanía. Además, no escatimó en halagos para ella: “Lo que ella posee es esa energía, esa determinación para hacer las cosas, es una chica que va evolucionando en el tiempo. Ella tiene un propósito”.



(Fuente: América TV)

Mario Irivarren y su reacción a los coqueteos de Austin y Vania

Un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales captó el momento exacto en que Mario Irivarren no le quitaba la mirada a su exnovia, Vania Bludau, mientras ella se acercaba con mucha confianza y entre risas a Austin Palao durante el programa ‘Esto es guerra’.

Aunque Mario trató de mantener una actitud tranquila frente a las cámaras, su rostro dijo más que mil palabras. Los fans del programa notaron su reacción y no tardaron en comentar en redes. “Uy, Mario creo que se está aguantando los celos”, “Mario aún siente algo por Vania”, “Qué incómodo debe ser ver a tu ex tan feliz con otro”, fueron algunas de las opiniones que circularon en línea.