El valor de la verdad: Ducelia Echevarría reveló qué provocó el terrible cambio de su voz

Ducelia Echevarría fue parte de 'Combate' y 'Esto es guerra'. Foto: captura 'El valor de la verdad'

La exchica reality Ducelia Echevarría fue a ‘El valor de la verdad’ para contar episodios dolorosos de su vida.

Ducelia Echevarría apareció este domingo en el programa El valor de la verdad y se mostró bastante nerviosa. Sentada en el famoso sillón rojo, la modelo se animó a responder preguntas muy personales, algunas relacionadas con su vida en la televisión y otras que tocaron momentos difíciles de su pasado.

Durante la entrevista, Ducelia no solo habló de los conflictos que vivió con sus compañeros en los programas ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, sino que también, por primera vez, contó qué fue lo que causó el cambio tan drástico en su voz.

¿Qué ocurrió con la voz de Ducelia Echevarría?

La ex chica reality confesó que el cambio en su voz se debió a que fue engañada cuando le recomendaron usar testosterona. “Me dijeron que no me iba a hacer daño”, explicó Ducelia, pero con el tiempo, su voz terminó viéndose afectada por esa decisión.

Según relató en el programa, todo sucedió mientras ella se preparaba para competir en el certamen Miss Perú. Una persona le aseguró que con ejercicio natural no lograría el cuerpo que necesitaba, por lo que le sugirió aplicarse esta hormona.

“En el 2014 conozco a una persona y fue quien me lo sugirió. Yo tenía 20 o 21 años. Nunca había visto eso antes. Estaba pasando por una fuerte depresión (...) Me dijo que en tres meses podía estar en el Miss Perú, pero que debía ponerme [testosterona] porque con entrenamiento natural no lograría los resultados. Me aseguró que no iba a tener efectos secundarios. Yo era muy vulnerable”, contó Ducelia con voz entrecortada.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

Ducelia Echevarría y las preguntas que respondió en ‘El valor de la verdad’

1. ¿Había inodoro en tu casa cuando eras niña?

No (verdad)

2. ¿Trabajaste limpiando baños?

Sí (verdad)

3. ¿Te agredió Korina Rivadeneira?

Sí (verdad)

4. ¿Te culpó Alejandra Baigorria de una lesión?

Sí (verdad)

5. ¿Se burlaba de tu voz Rosángela Espinoza? (la formula Rocío Miranda)

Sí (verdad)

6. ¿Le rayaste el auto a Rosángela Espinoza?

*No respondió porque tocaron el botón rojo

7. ¿Te daba 20 soles de pensión el padre de tu hija?

Sí (verdad)

8. ¿Te drogaba el padre de tu hija?

Sí (verdad)

9. ¿Te estrelló tu expareja contra una puerta de vidrio?

Sí (verdad)

10. ¿Te ayudó Diego Chávarri a escapar del padre de tu hija?

Sí (verdad)

11. ¿Te agredieron en una discoteca del sur?

Sí (verdad)

12. ¿Caíste en el alcohol tras la separación de tu ex?

Sí (verdad)

13. ¿Agrediste físicamente a Said Palao?

Sí (verdad)

14. ¿Se juntaban Israel Dreyfus y Macarena Vélez para humillarte?

Sí (verdad)

15. ¿Tuviste un romance con Zumba?

Sí (verdad)

16. ¿Te envidiaba Diana Sánchez?

Sí (verdad)

17. ¿Ninguneaste a Johanna San Miguel?

Sí (verdad)

18. ¿Eres una persona tóxica?

Sí (verdad)

19. ¿Intentaste quitarte la vida en la Costa Verde?

Sí (verdad)