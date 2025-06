El valor de la verdad: Pablo Heredia reveló todo sobre Mayra Goñi, Ale Fuller, Flavia Laos y Millet Figueroa

Pablo Heredia habló de su romance clandestino con Millet Figueroa. Foto: captura 'EVDLV'

El actor argentino Pablo Heredia no se guardó nada y reveló todo en ‘El valor de la verdad’ sobre sus relaciones con las actrices peruanas.

El último domingo, Pablo Heredia ha sido el centro de atención en las redes sociales al sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. El actor argentino no dudó en responder todas las preguntas sobre su vínculo con Mayra Goñi, Ale Fuller, Flavia Laos y Millet Figueroa.

Pablo Heredia habló de Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos

La primera pregunta de la noche dio pie a una serie de revelaciones. Heredia admitió que besó a Flavia Laos mientras estaba bajo los efectos de una droga. Contó que esto ocurrió en casa de la actriz, donde había decidido probar una sustancia como parte de su preparación actoral. Aquel beso no fue solo un momento impulsivo, sino el comienzo de una relación breve pero con significado emocional para él.

La historia con Flavia tuvo su cierre con una tercera pregunta. Heredia reveló que terminaron porque ella aún sentía algo por su ex, Patricio Parodi. Aunque intentaron tener una relación seria, el deseo de Flavia por volver con Parodi fue más fuerte. El actor confesó que la ruptura lo afectó mucho y lo dejó muy decepcionado.

Más adelante, el nombre de Ale Fuller apareció en la conversación. Al preguntarle si había sido infiel a Fuller con Flavia Laos, Heredia no supo qué decir. Su amigo Nacho Di Marco decidió protegerlo apretando el botón rojo. Luego le preguntaron si había terminado con Fuller por culpa de Alondra García Miró, pero Heredia no respondió y dejó la intriga para la segunda parte de sus confesiones que se emitirá el próximo domingo.

Pablo Heredia también habló sobre Mayra Goñi, a quien conoció apenas llegó al Perú. “Fue como mi primera amiga, una de mis primeras amigas del grupo”, contó. También dijo que se dieron un beso, pero lo describió como algo muy breve y sin importancia: “Nos dimos un beso, un beso cortito, chiquito. Sin consecuencias, sin nada. Solo un beso”. Además, explicó que en ese momento no quería una relación: “No estaba preparado para estar con alguien, ni quería estar con alguien de mi trabajo que recién llegaba”.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

Pablo Heredia y su romance clandestino con Millet Figueroa

Uno de los momentos más intensos de la entrevista fue cuando le preguntaron sin rodeos si había perdido la cabeza por la modelo peruana Milett Figueroa. La respuesta de Heredia fue clara y directa: “Verdad”. El actor explicó que lo que sentía por ella iba más allá de una simple atracción. Aunque nunca hicieron oficial una relación, aseguró que el vínculo entre ellos fue real, aunque un tanto fuera de lo común.

Heredia contó cómo comenzó su historia con Milett. “Nos empezamos a ver a escondidas. Fue en el canal (donde se conocieron) y después nos vimos en una discoteca. En esta discoteca, me vuelvo a acercar a ella, bailamos un poco, le dije lo hermosa que era y que me gustaría verla en otra situación”, relató. Agregó que ella le dio una oportunidad para conocerse mejor, siempre con discreción. “También porque ella es muy famosa, entonces, me parece bien porque era como para cuidar su imagen”, explicó en El valor de la verdad.

Cuando le preguntaron por qué se terminó esa historia, Heredia confesó que estaba empezando a enamorarse. Pero el conductor Beto Ortiz fue más directo y mencionó un ampay como posible causa. El actor no lo negó y confirmó que esa fue la razón por la que todo terminó.