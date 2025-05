‘El valor de la verdad’: Ricky Trevitazo rompió en llanto al reconciliarse con Luigui Carbajal

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal se reconciliaron. Foto: captura 'El valor de la verdad'

Ricky Trevitazo no solo contó todo en ‘El valor de la verdad’. También se reconcilió con su amigo Luigui Carbajal.

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal protagonizaron un momento muy emotivo en ‘El valor de la verdad’, donde se reencontraron tras estar distanciados desde diciembre por un problema relacionado con dinero. Ambos cantantes se pidieron perdón, lo que terminó con un abrazo que conmovió a todos.

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal se reconciliaron

Ricky expresó que, aunque siguió adelante con su vida, el conflicto con Luigui le dejó un vacío. “No es dolor, es tristeza. Yo he visto cómo él ha estado guerreando por nosotros… Me da pena que, por la plata, que la necesitamos, hayamos pasado esto”, confesó con la voz entrecortada.

También agregó: “No es lágrimas de cocodrilo, me duele. Y ver que está acá y que no puedo darle un abrazo, me duele. Es mi hermano”.

El conductor del programa, Beto Ortiz, al ver la carga emocional del momento, intervino para preguntar si estarían dispuestos a reconciliarse. Luigui dijo que sí, pero aclaró que necesitaba una disculpa sincera, ya que le afectó mucho que se dudara de su honestidad respecto al dinero.

En la séptima pregunta del programa, Ricky decidió dar el paso y pedir disculpas. Con humildad, aceptó sus errores y reconoció que le dolía haber perdido esa amistad. Su gesto tocó el corazón de Luigui, y ambos se fundieron en un abrazo lleno de emoción.

“Si en alguna oportunidad has sentido que te he faltado el respeto o he dicho cosas de más, te pido perdón”, le dijo Ricky. “No tengo que estar en un set de televisión para pedirte perdón, te lo diría de corazón (...) yo quiero estar contigo para siempre, a tu lado”. Estas palabras sellaron el reencuentro de una amistad que parecía rota.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

Luigui Carbajal abrió su corazón y perdonó a Ricky Trevitazo

Luigui Carbajal también se sinceró y habló sobre lo mucho que le afectó la pelea con Ricky. “Es cierto que yo he llorado. Siento que es mi hermano”, confesó con emoción. Contó que la situación fue tan difícil que incluso su esposa lo vio llorar. “Duele la situación por lo que hemos pasado (…) Sé que le comieron la cabeza a él. Yo sé que no fue él y cayó como un niño”, agregó.

El cantante también explicó qué fue lo que más le dolió durante el conflicto. “Me duele, me cuesta, tengo un nudo y lo extraño”, dijo con la voz quebrada. Admitió que se equivocó al acusarlo de fingir sus emociones: “Yo sé que fue un error (decir que lloraba lágrimas de cocodrilo) y lo dije porque lo vi con esa persona (Roly Ortiz)”, señaló con arrepentimiento.