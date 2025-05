¿Rodrigo Cuba envió fuerte indirecta en contra de Anthony Aranda? Esto se sabe

Rodrigo Cuba terminó su relación con Ale Venturo, mientras que Anthony Aranda estaría distanciado de Melissa Paredes, Foto: Instagram

Los usuarios se percataron del llamativo video de TikTok que ha sido compartido por el ‘Gato’ Cuba.

En los últimos días, varios videos publicados por Rodrigo Cuba en su cuenta de TikTok han llamado la atención. Aunque muchos creen que algunos clips están dirigidos a su expareja Alessandra Venturo, uno de los más recientes ha generado rumores de que podría estar enviando indirectas a Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba y la supuesta indirecta a Anthony Aranda

La polémica empezó cuando usuarios notaron que Rodrigo Cuba compartió una escena de la novela ‘Sin senos no hay paraíso’, en la que uno de los personajes acusa a otro de ser un "mantenido". Esto hizo que muchos pensaran que el mensaje iba dirigido a Aranda, generando revuelo en redes sociales.

En el video se escucha la frase: "Esta ropita me la compré trabajando. Esa ropa que vos cargas, ¿quién te la compró? ¿Doña Hilda? Porque usted tiene fama de mantenido". Este fragmento causó aún más comentarios, recordando que antes de la boda entre Anthony y Melissa, ya existían burlas hacia él por presuntamente aprovecharse del trabajo de la actriz.

Hasta el momento, Rodrigo Cuba no ha dicho nada sobre el significado de ese TikTok ni ha aclarado si fue una indirecta al actual esposo de su ex. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es que ese clip sigue visible en su perfil, lo que ha hecho que los comentarios no paren.



(Fuente: captura TikTok)

Melissa Paredes descartó tener un bebé con Anthony Aranda

Aunque intentó no hablar directamente de su pareja, los reporteros insistieron en saber si seguían con la idea de tener un bebé, como lo habían dicho en televisión varias veces. Para sorpresa de muchos, Melissa Paredes confesó que esos planes ya no están en su mente. “No, tampoco. Estoy enfocada en lo mío, en el presente, en ser feliz”, respondió con seguridad, dejando claro que por ahora su prioridad es ella misma.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención: Melissa volvió a seguir a Anthony Aranda en Instagram, después de un tiempo sin hacerlo. Este gesto dio pie a nuevas especulaciones sobre el estado real de su relación. Justo después de que Melissa compartiera un video de su aparición en el programa, Anthony comentó la publicación.