Tilsa Lozano sorprende al hablar de un posible reencuentro con el 'Loco' Vargas

La modele reveló que no tiene ningún problema en reencontrarse con el 'Loco' Vargas. (Foto: Tilsa Lozano / IG)

Tilsa Lozano dejó abierta una posibilidad que pocos esperaban y una particular pregunta terminó sembrando dudas sobre lo que podría pasar.

Tilsa Lozano está en el 'ojo de la tormenta' luego de ser consultada sobre la posibilidad de compartir nuevamente un espacio con Juan Manuel Vargas, con quien protagonizó un mediático romance años atrás.

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Tilsa Lozano confesó que sí se reencontraría con el ‘Loco’ Vargas

La conductora acaba de sumarse a 'Tres al hilo', programa del canal de streaming de Jefferson Farfán. Durante una de sus primeras participaciones, surgió la posibilidad de que el popular ‘Loco’ Vargas sea invitado al espacio.

Ante esta situación, Tilsa dejó claro que no tendría ningún inconveniente en sentarse frente a su expareja. La modelo aseguró que no pondría restricciones sobre las personas que podrían llegar como invitados al programa.

La exmodelo recordó que durante su trayectoria en televisión ya tuvo que compartir espacios con personas con las que no mantenía una buena relación. Por ello, considera que una eventual entrevista con Juan Manuel Vargas tampoco sería un problema.

(Foto. Tres al hilo/ YouTube)

"Al final he entrevistado muchas veces y he estado en programa con personas que no han sido de mi agrado, que me han caído mal", comentó Tilsa durante el programa.

Tras afirmar que ella no tendría problema con la presencia del exfutbolista, dejó entrever que la decisión podría depender de otra persona."Pero ahora la pregunta sería: ¿lo dejarían venir?", comentó Tilsa entre risas.