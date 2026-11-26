Erick Elera y Alisson Pastor se volvieron a comprometer tras años de matrimonio. (Foto: Alisson Pastor / IG)

Erick Elera sorprendió a Allison Pastor con un lujoso anillo de compromiso. La pareja anunció que llegará al altar para casarse por religioso.

Allison Pastor y Erick Elera sigue más unidos que nunca. Después de varios años juntos y una familia construida, la pareja sorprendió al anunciar que dará un nuevo paso en su historia de amor, se casarán por religioso.

Erick Elera y Alisson Pastor se casaran por religioso

La noticia fue compartida por Allison Pastor a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías y videos junto al actor de 'Al Fondo hay Sitio'. Sin embargo, un detalle llamó la atención de sus seguidores fue el anillo de compromiso que lució.

Como se recuerda, Erick Elera y Allison Pastor contrajeron matrimonio civil en 2019. Ahora, ocho años después de aquella celebración, ambos se preparan para cumplir una promesa pendiente y unir sus vidas ante Dios.

(Foto: Allison Pastor / IG)

La exchica reality acompañó las imágenes con un emotivo mensaje en el que recordó los años que llevan juntos y la familia que han formado. "10 años juntos, una vida construida, una familia hermosa y tantas historias por contar… Y después de todo este tiempo, me vuelve a sorprender con un anillo de compromiso", escribió.

Asimismo, Allison explicó que, aunque ya son esposos, todavía buscan casarse de forma religiosa. Sus palabras reflejaron la emoción que siente por esta nueva etapa junto al popular 'Cara de pez'. "Si volviera a empezar, volvería a decirte que SÍ, una y mil veces más", expresó emocionada.