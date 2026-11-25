Francho Sierralta pidió perdón públicamente a su esposa. Foto: Instagram

Francho Sierralta se pronunció tras la polémica en el show de Luzu TV, pidió perdón a su esposa y reveló qué decisión tomaron sobre su matrimonio.

Francho Sierralta, amigo de Mario Irivarren, pidió perdón públicamente a su esposa mediante un comunicado en Instagram. Su pronunciamiento llega después del incómodo momento que protagonizó durante el show de 'Nadie dice nada', de Luzu TV, donde los asistentes le recordaron el polémico ampay del yate en Argentina.

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¿Qué dijo Francho Sierralta sobre su esposa tras el show de Luzu TV?

A través de sus historias de Instagram, Francho Sierralta compartió un comunicado en el que asumió la responsabilidad de sus actos y lamentó el daño que le causó a su esposa. “Mis actos y mis errores son enteramente mi responsabilidad. Lastimé a mi esposa y le pido perdón por el daño que le causé”, escribió.

El amigo de Mario Irivarren también explicó que le costó reaccionar ante los cuestionamientos del público durante el espectáculo. “Los gritos iban dirigidos a mí, pero ella también quedó expuesta. Con las cámaras encima ante más de 3,000 personas insultando y gritando, me costó reaccionar de la manera correcta y detener los agravios”, manifestó.



(Foto: Instagram)

Francho Sierralta agradeció a su esposa por haberlo perdonado

En su comunicado, Francho Sierralta agradeció a su esposa por haberlo perdonado y reafirmó su deseo de formar una familia junto a ella. “Gracias por saber perdonarme desde el amor y por permitirnos ahora seguir soñando con formar una familia buena y feliz”, expresó.

Asimismo, el empresario reconoció que tiene aspectos personales que mejorar y se comprometió a fortalecer su matrimonio. “Te amo y prometo cuidarte y cuidarnos, cuidar tus metas y tus sueños y apoyarte en todo lo que pueda para hacerte cada día más feliz”, agregó.

Francho Sierralta y su esposa tomaron importante decisión sobre su matrimonio

Tras la polémica en el show de Luzu TV, Francho Sierralta confirmó que continuará junto a su esposa, pero que ambos han decidido mantener sus asuntos sentimentales en privado. “Hemos decidido mantener nuestros temas de pareja en nuestra intimidad. Nos seguirán viendo juntos, disfrutando nuestra vida y construyendo nuestra relación a nuestro ritmo”, sostuvo.

Finalmente, el amigo de Mario Irivarren agradeció a las personas que los han acompañado durante esta etapa de su relación y pidió respeto por su matrimonio. “Gracias a nuestra familia, amigos y a quienes nos han apoyado y respetado desde el primer momento. Agradecemos que sigan respetando nuestra privacidad”, concluyó.