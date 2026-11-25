Jennifer Barreto hizo historia en la Miss Universo. (Foto: Miss Universo / IG)

Su triunfo no solo devolvió la corona a Puerto Rico, sino que también abrió nuevas oportunidades para las mujeres que son madres.

Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 y logró un triunfo histórico para Puerto Rico. La representante de 27 años se llevó la corona en una gala realizada en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, donde compitió contra otras 115 candidatas de diferentes países.

Jennifer Barreto hace historia en el Miss Universo 2026

Su victoria tuvo un significado especial, pues permitió que Puerto Rico recuperara el título después de 20 años. La última vez que el país había ganado el certamen fue en 2006, cuando Zuleyka Rivera se convirtió en Miss Universo.

Además, Jennifer hizo historia al ser la primera mujer casada y madre en ganar el concurso. La nueva reina de belleza tiene una niña y pudo participar gracias a los cambios en las reglas de la organización, que ahora permiten competir a mujeres con hijos y casadas.

(Foto: Miss Universo / IG)

Antes de alcanzar la corona, Barreto desarrolló una trayectoria profesional como especialista en prevención en el Departamento de Guerra de Estados Unidos. También colaboró con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico.

Por otro lado, la competencia dejó a Melissa Núñez, de República Dominicana, como primera finalista, mientras que Clara Vegas, de Venezuela, obtuvo el segundo lugar. El top cinco lo completaron Bea Millan-Windorski, de Filipinas, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.