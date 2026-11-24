Luren Márquez es fundadora y directora de Moda Perú USA. Foto: Instagram

Luren Márquez nació en Ica, tiene 27 años y ha construido una destacada carrera en la televisión estadounidense. Conoce más sobre la representante de Perú en Miss Universo 2026.

¡Perú va por la corona! Luren Márquez, de 27 años, representará al país en la gran final del Miss Universo 2026, que se celebrará este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. La modelo, conductora de televisión y promotora cultural llega al importante certamen internacional respaldada por su experiencia en el mundo de la moda, la comunicación y la difusión de la cultura peruana en Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene y cuánto mide Luren Márquez?

Luren Márquez nació el 28 de diciembre de 1998 en Ica, mide 1,75 metros y es hija de Eduardo Márquez Neyra y Zulema Canales Huamaní. Aunque actualmente destaca por su seguridad sobre las pasarelas, la reina de belleza ha contado que durante su adolescencia enfrentó diversas inseguridades relacionadas con su apariencia física, pues era alta, delgada y utilizaba lentes y brackets.

A los 16 años, la representante peruana atravesó un complicado momento de salud tras ser diagnosticada con un tumor en la rodilla izquierda, situación que le impidió participar en el concurso de la Vendimia de Ica. Al terminar el colegio, se mudó a Lima para estudiar Ingeniería Industrial. Aunque no consiguió ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, continuó sus estudios en la Universidad de Lima antes de orientar su formación hacia el ámbito administrativo.

Posteriormente, Luren Márquez se instaló en Estados Unidos, donde estudió Comunicación Social en la Universidad Internacional de Florida (FIU), con especialización en marketing digital. Su carrera profesional en los medios de comunicación comenzó a tomar impulso cuando trabajó como coordinadora de prensa del Carnaval de Miami, experiencia que le permitió abrirse camino en el mercado hispano estadounidense.

La trayectoria de Luren Márquez en la televisión estadounidense

Actualmente, Luren Márquez se desempeña como presentadora de entretenimiento en el programa 'De extremo a extremo' de Telemicro Internacional, donde realiza entrevistas y coberturas relacionadas con el mundo de los espectáculos. Su experiencia frente a las cámaras le ha permitido abrirse camino en la televisión hispana.

La representante peruana también ha participado como comentarista en reconocidos programas de Telemundo, como 'La mesa caliente' y 'Hoy día', abordando temas de entretenimiento, cultura y sociedad. Asimismo, ha demostrado su talento en segmentos de moda y en la conducción de importantes eventos internacionales, entre ellos los Premios Monitor Latino 2025 y los Latino Music Awards.

Más allá de su faceta televisiva, Luren Márquez es fundadora y directora de Moda Perú USA, una plataforma que busca impulsar el talento de los diseñadores y las marcas peruanas en el extranjero. A través de esta iniciativa, la modelo promueve la presencia de la moda nacional en pasarelas, medios de comunicación y reconocidos eventos de Miami y otras ciudades de Estados Unidos.

¿A qué hora participa Luren Márquez en Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 comenzará a las 8:00 p. m. este martes 24 de noviembre en Perú. Sin embargo, quienes quieran seguir los momentos previos podrán conectarse desde las 7:00 p. m., cuando se transmitirá el especial 'Celebrando Nuestras Reinas'.

En Estados Unidos, la ceremonia podrá seguirse por Telemundo, REELZ y la plataforma Peacock. Para el público de Latinoamérica, las opciones anunciadas son Telemundo Internacional y Universal+. La disponibilidad dependerá del país y del servicio contratado.