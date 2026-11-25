Rosángela Espinoza confirmó que tiene una nueva pareja. Foto: Instagram Rosángela Espinoza/capturas 'EEG'

La integrante de ‘Esto es guerra’ Rosángela Espinoza confirmó que tiene enamorado. Conoce quién sería su nueva pareja y a qué se dedica.

Rosángela Espinoza se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida sentimental. Tras ser vinculada en distintas oportunidades con Patricio Parodi y otros compañeros de 'Esto es guerra', la popular 'Chica Selfie' confirmó que tiene enamorado y aclaró que su nueva pareja no pertenece al mundo de la televisión.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza sobre su nuevo romance?

La integrante de 'Esto es guerra' fue captada en una cevichería junto a un misterioso hombre, a quien presentó como su enamorado. Sin embargo, la chica reality prefirió mantener en reserva los detalles de su relación sentimental. “Es mi vida privada. Él no pertenece a la tele y prefiero tenerlo ahí”, manifestó.

A través de sus redes sociales, Rosángela Espinoza compartió una romántica publicación que llamó la atención de sus seguidores. La modelo mostró las iniciales R y R unidas dentro de un corazón, acompañadas de un mensaje sobre los pequeños detalles que fortalecen una relación sentimental.

“Deseo que todas las mujeres reciban esos detalles inesperados que nos alegran el día”, escribió la popular 'Rous'. Asimismo, compartió una reflexión sobre el amor que dejó entrever el buen momento personal que estaría atravesando: “Todas merecemos un amor bonito”.



(Foto: Magaly TV)

¿Quién es Ricardo Sala Anchorena, quien sería el enamorado de Rosángela Espinoza?

Según 'Magaly TV, La Firme', la nueva pareja de Rosángela Espinoza habría sido identificada como Ricardo Sala Anchorena, un piloto de aviación comercial de 47 años. Según la información difundida, el profesional sería diez años mayor que la integrante de 'Esto es guerra' y mediría aproximadamente 1,80 metros.

Entre las principales aficiones de Ricardo Sala Anchorena estarían los deportes de aventura, las motocicletas y los saltos en paracaídas. Además, compartiría con la 'Chica Selfie' una de sus grandes pasiones: viajar y conocer diferentes destinos.

La pareja tendría más de un mes de relación y aprovecharía los momentos libres del piloto para compartir tiempo juntos. Por ahora, Rosángela Espinoza ha confirmado que está enamorada, aunque ha optado por mantener la identidad de su pareja y los detalles de su romance alejados de la exposición mediática.