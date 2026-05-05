Esposa de Pedro Aquino le puso fin a su matrimonio con singular comunicado tras infidelidad

Esposa de Pedro Aquino confirmó su separación y envió fuerte mensaje a las mujeres. (Foto: Pedro Aquino/ Instagram - Raizalove22/ Instagram)

Katherine Fernández terminó su matrimonio con Pedro Aquino y le envió fuerte mensaje a 'La Chocolatita', quien expuso su encuentro íntimo con el futbolista.

Pedro Aquino es el protagonista de un nuevo ampay de Magaly TV La Firme. El jugador de Alianza Lima le fue infiel a su esposa con Raiza Martínez, una joven modelo que crea contenido para adultos.

Raiza contó que su affaire comenzó en diciembre del 2025. Desde ese momento, ambos tienen conversaciones subidas de 'tono' e incluso habrían llegado a tener un encuentro íntimo. Tras conocer esta información, Katherine Fernández, esposa del mediocampista, rompió su silencio con un comunicado.

Esposa de Pedro Aquino se pronuncia sobre la infidelidad del jugador

Luego de conocer la infidelidad de su esposo, Katherine Fernández emitió un comunicado indicando que se ha separado de Pedro Aquino tras ver las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme. Además, confirmó que la infidelidad del futbolista le generó un gran impacto.

Katherine Fernández recalcó que esta situación será abordada con total discreción, y solicitó a los medios de comunicación que respeten su decisión, así como el proceso que está atravesando.

Además, no dudó en enviarle un mensaje a las mujeres que se involucran con hombres casados. "De verdad, creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad", puntualizó.

(Foto: Pedro Aquino / Instagram)