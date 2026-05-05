‘La Chocolatita’ expone chats con Pedro Aquino tras ser captado en su departamento

'La Chocolatita’ también lanzó un mensaje directo a la esposa del jugador. Foto: Instagram/captura Magaly TV

Pedro Aquino es ampayado con ‘La Chocolatita’ y ella lo delata con íntimos chats

La última edición de 'Magaly TV La Firme', emitida este 4 de mayo, volvió a prender la polémica en el mundo del espectáculo y el fútbol. Magaly Medina sorprendió al revelar qué futbolista habría sido captado siendo infiel a su pareja, generando todo tipo de reacciones en redes.

Pedro Aquino engaña a su esposa con modelo de Onlyfans

El nombre que salió al frente fue el de Pedro Aquino, seleccionado nacional, quien fue relacionado con una joven conocida en redes como Rayza Martínez, más popularmente llamada ‘La Chocolatita’. La noticia rápidamente se volvió tendencia por lo inesperado del caso.

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El informe mostró imágenes registradas por las cámaras del programa el pasado 28 de abril. En ellas se ve a Pedro Aquino llegando a la casa de la joven alrededor de las 7:45 a.m. Según el reporte, el futbolista permaneció en el lugar unos 12 minutos antes de retirarse, un detalle que llamó bastante la atención.

“Me pidió fotos más sensuales, sin nada, lo volví loco, parecía que tenía horas específicas. Me decía que podía bien temprano o me escribía bien tarde, plan 11:30 de la noche”, contó ‘La Chocolatita’ para ‘Magaly TV La Firme’.

Pero eso no fue todo. ‘La Chocolatita’ también lanzó un mensaje directo a la esposa del jugador. “Me dijo que no hable nadie, vino encapuchado. Yo a la mujer le digo que él es un picaflor. Quizá no soy la única chica con que chatea, es bien insistente porque conversamos desde el año pasado”, afirmó.



(Fuente: Magaly TV)

Los chats entre Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’

En los chats de WhatsApp que se difundieron, la joven dejó ver que el volante no solo le solicitaba fotos, sino que además mostraba insistencia para coordinar encuentros a solas en distintos momentos.

Asimismo, tras los encuentros privados, Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’ solían tener conversaciones eróticas. El futbolista también le pedía a la modelo fotos íntimas.



(Foto: captura 'Magaly TV')