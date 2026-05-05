Pedro Aquino tomó drástica decisión tras ser infiel a su esposa con modelo de OnlyFans

Pedro Aquino tomó radical decisión tras ampay con joven modelo. (Foto: Raiza Martínez / Pedro Aquino - Instagram)

Tras revelarse que Pedro Aquino le fue infiel a su esposa, el futbolista tomó una importante decisión y sorprendió a sus seguidores.

Pedro Aquino le fue infiel a su esposa Katherine Fernández con Raiza Martínez, una joven que realiza contenido para adultos en OnlyFans. El programa Magaly TV La Firme expuso el affaire que tuvo el jugador peruano, quien le enviaba mensajes 'calientes' a la modelo.

Ante esta situación, el futbolista de la selección peruana tomó una drástica decisión en sus redes sociales. La medida generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes buscaban una respuesta por parte del jugador.

Pedro Aquino tomó radical decisión tras ser infiel

Al verse expuesto, Pedro Aquino decidió limitar los comentarios de sus redes sociales; sin embargo, no borró las fotos que tiene junto a Katherine Fernández, su aún esposa. Por su parte, ella decidió dar un comunicado confirmando el fin de su matrimonio.

Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado sobre el tema, pero 'La Chocolatita' reveló que sus encuentros vienen desde diciembre del 2025. Recordemos que no es la primera vez que Aquino es vinculado a una mujer que no es su esposa.

(Pedro Aquino / Instagram)

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Katherine Fernández emitió comunicado tras ampay del futbolista

Mediante sus redes sociales, Katherine Fernández confirmó que su matrimonio terminó. Además, recalcó que este proceso lo llevará en total privacidad y espera que las personas puedan respetar su decisión.