¿Esposa del ‘Loco’ Vargas romperá su silencio sobre Tilsa Lozano? Andrea Llosa la tendría en su programa

Andrea Llosa regresará a la televisión con un nuevo programa. Sin embargo, la posible participación de Blanca Rodríguez, esposa del ‘Loco’ Vargas’ ha dejado en shock a todos.

La periodista Andrea Llosa regresa a la televisión con un nuevo proyecto en Panamericana Televisión. Este lunes 9 de marzo se estrena su programa ‘La verdad a prueba’, un espacio que promete abordar historias personales complejas con la ayuda de especialistas, ofreciendo una mirada profunda a cada caso.

Andrea Llosa tendría como invitada a esposa del 'Loco' Vargas

En medio de la expectativa por su debut, Andrea Llosa confirmó que podría contar con la presencia de Blanca Rodríguez, esposa del exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, como invitada especial en su programa. La noticia ha generado gran interés entre los seguidores de la farándula nacional.

En declaraciones previas al estreno, la conductora dejó entrever que ya se han iniciado conversaciones para que Blanca Rodríguez participe en ‘La verdad a prueba’. La periodista explicó que todo depende de la disposición de la posible invitada.

“Hay conversaciones. Me gustaría tenerla, ella lo sabe, y lo importante es que ella quiera”, señaló Andrea Llosa en entrevista con Trome, dejando abierta la puerta para que la esposa del ‘Loco’ Vargas participe en el programa.



Posible entrevista a Blanca Rodríguez ha causado revuelo

La eventual entrevista ha despertado gran expectativa entre los televidentes, ya que Blanca Rodríguez ha estado vinculada con uno de los episodios más mediáticos de la farándula nacional: fue la principal afectada de la infidelidad de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas con Tilsa Lozano.

A pesar del conflicto que podría generar el tema dentro del canal y entre el público, Andrea Llosa aseguró que mantiene plena libertad editorial para decidir el contenido de su programa y, por ende, invitar a la esposa del ‘Loco’ Vargas.