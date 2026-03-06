Tilsa Lozano confesó que famoso futbolista casado le da likes a sus fotos: ¿de quién se trata?

Tilsa Lozano confesó que no quiere saber nada de los peloteros. Foto: captura YouTube/FPF

La modelo y conductora Tilsa Lozano sorprendió a todos al contar que estaría recibiendo coqueteos en redes de un seleccionado nacional.

La farándula peruana volvió a estar en boca de todos tras las recientes declaraciones de Tilsa Lozano en el programa Mesa Caliente. Durante la emisión, la modelo sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al revelar que un conocido futbolista le da “like” a sus fotos de Instagram, generando comentarios y risas en el set.

Carlos Zambrano le da “like” a las fotos de Tilsa Lozano

En detalle, Tilsa señaló que se trataba del futbolista Carlos Zambrano. La confesión sorprendió a todos, ya que fue hecha de manera espontánea mientras comentaban sobre interacciones en redes sociales. Su declaración rápidamente se volvió tema de conversación entre los panelistas y los televidentes.

Durante la misma emisión, la conductora expresó con humor su sorpresa: “¿Carlos Zambrano está casado? Ay, entonces no debería estar dándome like en la foto”, comentó entre risas. La reacción de sus compañeras no se hizo esperar, recordándole que el futbolista sí está casado, lo que provocó más diversión en el programa.

Más tarde, en declaraciones para Trome, Tilsa comentó que Zambrano seguía reaccionando a sus publicaciones: “Justo vi hace un par de días que le dio ‘like’ a una historia mía, pero seguro se le escapó, ja, ja, ja. Para mí no fue nada importante, son cosas que salen en programas en vivo”. También aclaró que nunca conversó con él ni le escribió o respondió.

Finalmente, la modelo dejó claro que no tiene interés en los futbolistas: “¡No!, olvídate. Nada con peloteros, estoy curada de espanto. Solo vi un ‘like’ y ya. No hay nada más que decir. Yo no tengo nada que esconder”, afirmó Tilsa, cerrando el tema y dejando en claro que todo se trata de un simple gesto en redes sociales.



(Foto: 'Mesa Caliente')

¿Con quién está casado Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano está casado con Marcia Succar desde el 27 de diciembre de 2017. La pareja, que lleva más de 14 años juntos y tiene una hija, celebró su primer aniversario de bodas en París. A lo largo de su historia han enfrentado desafíos y momentos mediáticos complicados, pero han mantenido su relación unida a pesar de los altibajos.

En enero de 2020, su relación se vio envuelta en un escándalo cuando Zambrano fue captado en un “ampay” besando a otra mujer en un yate, lo que provocó que algunas fotos de la pareja fueran eliminadas temporalmente de redes sociales. Aun así, ambos lograron superar la situación; Zambrano reconoció su error y agradeció el apoyo constante de Marcia, quien ha sido un pilar clave en su vida.