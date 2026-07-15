Ethel Pozo se quebró en vivo y le agradeció a Magaly Medina por no entrevistar a su padre

Magaly Medina y Ethel Pozo se dieron un abrazo. Foto: captura Magaly TV

Magaly Medina y Ethel Pozo paralizaron Chollywood al estar frente a frente por primera vez en una entrevista.

Ethel Pozo se quebró en televisión al recordar uno de los momentos más delicados de su vida familiar. Durante un inesperado encuentro con Magaly Medina, la hija de Gisela Valcárcel habló sobre la decisión de la conductora de espectáculos de no darle espacio a Jorge Pozo, su padre biológico, luego de que él intentara llegar al programa para hablar de su madre y de ella.

Según se comentó, Jorge Pozo habría buscado a la producción de ‘Magaly TV, la firme’ para brindar declaraciones que podían generar un nuevo escándalo mediático. Sin embargo, Magaly Medina decidió no entrevistarlo y calificó la situación como un “vil chantaje” e “irresponsable”, al considerar que no era correcto darle pantalla a alguien que había estado ausente durante años.

Ethel Pozo agradeció el gesto de Magaly Medina

En medio de la conversación, Ethel Pozo reconoció públicamente ese gesto de la popular ‘Urraca’. La conductora de ‘América hoy’ explicó que, más allá de las diferencias que han tenido en televisión, esa decisión le demostró que existían límites que no debían cruzarse cuando se trataba de temas familiares tan sensibles.

“Reconozco, cuando tú tocaste el tema de mi papá”, dijo Ethel Pozo entre lágrimas. Magaly Medina la interrumpió de inmediato para precisar: “No lo toqué”. Tras ello, la hija de Gisela Valcárcel continuó visiblemente emocionada: “Y te agradezco, te agradezco porque es el único tema que me emociona, porque me demostró que tenías límites y eso era algo bajo”.

Ethel Pozo también señaló que ese episodio era muy doloroso porque no solo la involucraba a ella, sino también a sus hijas y a su entorno más cercano. “Porque además iba a tocar a mis hijas y era un tema que yo no quería exponer”, expresó la conductora, dejando claro que agradeció que Magaly Medina no permitiera que ese asunto se convirtiera en espectáculo.

Magaly Medina y Ethel Pozo se dieron un abrazo

Magaly Medina contó que Jorge Pozo intentó comunicarse con ella en varias ocasiones para dar su versión sobre su historia con Ethel Pozo. La conductora de ATV aseguró que el padre biológico de la hija de Gisela Valcárcel insistió más de una vez para aparecer en su programa. “El tipo me rogó, me habló y me llamó”, afirmó la popular ‘Urraca’.

Ante ello, Ethel Pozo reconoció que estaba al tanto de esa situación y volvió a agradecerle por no haberle dado espacio. “Lo sé y tu producción lo dijo, sé que él vino a ti, que no habrá sido la primera vez, sé que muchas veces y que tú dijiste: no, y eso para mí es valioso”, expresó. Magaly respondió con sinceridad: “No lo tienes que agradecer, es una cosa que me hubiera gustado que igual lo hagan conmigo”, cerrando el momento con un abrazo que sorprendió a los televidentes.