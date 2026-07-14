'Melcochita' y Heydi Amado anuncian la llegada de un nuevo integrante a su familia

El comediante y su pareja anunciaron que tienen una nueva mascota. (Foto: Heydi Amado/ Instagram)

Heydi Amado sorprendió al anunciar la noticia en redes sociales y los seguidores de 'Melcochita' reaccionaron con emotivos mensajes.

'Melcochita' volvió a conquistar a sus seguidores, pero esta vez no fue con una de sus ocurrencias, sino con un tierno momento familiar. El reconocido comediante apareció junto a su pareja, Heydi Amado, para presentar al nuevo integrante de su hogar.

'Melcochita' y Heydi Amado presentan al nuevo integrante de su familia

A través de TikTok, la joven influencer compartió un video en el que mostró la llegada de un pequeño gatito, que ahora forma parte de la familia. En las imágenes se puede ver al artista acariciando con mucho cariño a la mascota, mientras disfruta de este nuevo momento.

"Y entre otras noticias… una nueva responsabilidad, pero sobre todo él está feliz", escribió Heydi Amado en la descripción de la publicación, donde también etiquetó al querido humorista.

(Foto: Heydi Amado / TikTok)

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El video no tardó en hacerse viral y recibió cientos de comentarios de usuarios que se mostraron felices al ver a 'Melcochita' tan emocionado con su nuevo compañero. Muchos destacaron la tranquilidad y alegría que transmite el comediante en esta nueva etapa de su vida.

"Si Melcochita es feliz, nosotros también", "Qué lindo ese nuevo integrante de la familia" y "Grande, maestro. Que reine la felicidad entre ustedes", fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores, quienes celebraron el emotivo momento que vive el artista junto a su pareja y su nueva mascota.